TP.HCM giao Vingroup nghiên cứu đường vượt biển từ Cần Giờ đi Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup được giao tự cân đối kinh phí nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), hoàn thành trong 12 tháng.

Hiện tại người dân muốn di chuyển giữa Vũng Tàu và Cần Giờ phải dùng phà di chuyển mất tới 35 phút. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan.

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Vingroup phải tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách thành phố) để nghiên cứu, lập báo cáo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công văn được ban hành.

"Trường hợp sau khi thẩm định, báo cáo không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc quá 12 tháng mà nhà đầu tư chưa hoàn thành, việc giao nghiên cứu sẽ tự động hết hiệu lực. Vingroup sẽ tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện và không được khiếu kiện vì bất kỳ lý do gì", công văn của UBND TP.HCM nêu rõ.

Trong quá trình nghiên cứu, Vingroup được yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến chuyên môn của các sở, ngành liên quan để đảm bảo hồ sơ đề xuất phù hợp với chủ trương, cũng như quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP.HCM sau sáp nhập. Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao cho thành phố để làm tài liệu, dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện thủ tục tiếp theo liên quan dự án (nếu Thành phố cần).

UBND TP.HCM nhấn mạnh việc giao Vingroup lập báo cáo không đồng nghĩa với việc chỉ định doanh nghiệp này là nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành gồm: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn Vingroup trong quá trình nghiên cứu, khảo sát nhằm đảm bảo sản phẩm đạt hiệu quả, chất lượng và phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Vị trí dự kiến xây cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Đồ họa: Phan Nhật.

Trước đó, Vingroup đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, đề xuất được chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Phía Vingroup nhận định sau khi Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, nhu cầu phát triển trục kết nối giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và các tuyến đường vòng.

Doanh nghiệp cho rằng việc đầu tư tuyến vượt biển sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị.

Ý tưởng về một cây cầu vượt biển Cần Giờ xuất hiện lần đầu trong Hội nghị Quy hoạch phát triển Cần Giờ năm 2017, do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất.

Những năm tiếp theo, hiệp hội này cũng đã nhiều lần gửi văn bản đề xuất UBND TP.HCM bổ sung cầu vượt biển Cần Giờ nối huyện Cần Giờ với TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo ý tưởng, cây cầu sẽ dài khoảng 17 km, độ tĩnh không lên tới 56 m để tàu biển quốc tế có thể ra vào thuận lợi.

Về phía địa phương, hồi 2019, UBND huyện Cần Giờ cũng có mong muốn trình UBND TP.HCM về dự án làm cầu vượt biển nối Vũng Tàu, cùng với cầu Cần Giờ kết nối huyện với trung tâm TP.HCM, thay thế phà Bình Khánh.

Đến năm 2021, HoREA một lần nữa đề xuất làm cầu vượt biển Cần Giờ, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch.