Tuyển Mỹ lo sốt vó trước World Cup 2026

Tuyển Mỹ mất một trụ cột chỉ một tháng trước ngày khai mạc giải đấu trên sân nhà, kèm theo đó là tình trạng chấn thương đáng lo ngại với một vài cái tên quan trọng khác.

Cardoso không thể cùng tuyển Mỹ tham dự World Cup 2026.

Johnny Cardoso sẽ không thể góp mặt tại World Cup 2026 sau khi dính chấn thương nghiêm trọng trong màu áo Atletico Madrid. Đội bóng thành Madrid xác nhận tiền vệ 24 tuổi phải phẫu thuật mắt cá chân phải sau khi các cuộc kiểm tra cho thấy anh bị bong gân cấp độ nặng và tổn thương phần khớp.

Đây là cú sốc lớn với tuyển Mỹ trong bối cảnh ngày khai mạc World Cup chỉ còn chưa đầy một tháng. Cardoso vốn là nhân tố chắc suất đá chính dưới thời HLV Mauricio Pochettino. Tiền vệ sinh tại New Jersey đã có 23 lần khoác áo tuyển Mỹ và được xem là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa nhờ khả năng tranh chấp cùng nhịp điều tiết ổn định.

World Cup 2026 khởi tranh ngày 11/6, còn tuyển Mỹ sẽ ra quân gặp Paraguay một ngày sau đó tại Los Angeles. Tuy nhiên, trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh, đội chủ nhà liên tiếp nhận tin không vui về lực lượng.

Sự vắng mặt của Cardoso có thể mở ra cơ hội cho Sebastian Berhalter. Tiền vệ thuộc biên chế Vancouver Whitecaps vừa gây ấn tượng khi ghi bàn vào lưới San Jose Earthquakes cuối tuần qua.

"Hy vọng Cardoso kịp hồi phục. Cậu ấy xứng đáng chơi cho tuyển Mỹ", Berhalter chia sẻ trước khi mức độ chấn thương của đồng đội được công bố.

Trước Cardoso, tuyển Mỹ cũng mất tiền đạo Patrick Agyemang vì chấn thương gân Achilles hồi tháng 4.

Ngoài ra, tình trạng của Christian Pulisic cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Ngôi sao của AC Milan đang gặp vấn đề ở lưng và phải kiểm tra thêm sau khi vắng mặt ở trận gặp Atalanta.

Dù vậy, đội ngũ y tế tuyển Mỹ cho biết chưa có dấu hiệu nghiêm trọng liên quan tới khả năng dự World Cup của cầu thủ này.

