HLV 78 tuổi tái xuất ở World Cup 2026

Đội tuyển Curacao lại có sự thay đổi ở vị trí huấn luyện viên trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn một tháng nữa là khởi tranh.

HLV Dick Advocaat dự kiến tái xuất tuyển Curacao.

Theo ESPN, Liên đoàn bóng đá Curacao đạt thỏa thuận để mời lại chiến lược gia kỳ cựu Dick Advocaat dẫn dắt đội tuyển. Đây được xem là động thái nhằm ổn định tinh thần đội bóng trong bối cảnh nội bộ xuất hiện nhiều bất ổn.

Trước đó, ông Advocaat rời cương vị HLV hồi tháng 2 với lý do muốn chăm sóc sức khỏe cho con gái. Người được chọn thay thế là Fred Rutten, cựu HLV của PSV, FC Twente và Feyenoord Rotterdam. Tuy nhiên, triều đại của Rutten kéo dài không lâu khi Curacao liên tiếp thất bại trong hai trận giao hữu hồi tháng 3 trước Australia và Trung Quốc.

Trong thông báo chia tay, ông Rutten bày tỏ sự tiếc nuối: “Tôi lấy làm tiếc về cách mọi chuyện diễn ra, nhưng vẫn chúc đội tuyển những điều tốt đẹp nhất”.

ESPN cho biết nhiều cầu thủ Curacao mong muốn Advocaat trở lại, bởi họ tin tưởng vào kinh nghiệm và khả năng quản lý của chiến lược gia 78 tuổi.

Curacao hiện là quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt ở một kỳ World Cup nam, với khoảng 156.000 dân. Từ vị trí thứ 150 cách đây một thập kỷ, Curacao hiện đã vươn lên hạng 82 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tại World Cup 2026, Curacao nằm cùng bảng với Ecuador, Bờ Biển Ngà và Đức. Việc mở rộng giải đấu lên 48 đội của FIFA giúp khu vực CONCACAF có thêm ba suất tham dự, mở ra cơ hội lịch sử để Curacao ghi dấu ấn trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

