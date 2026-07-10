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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Argentina đơn độc trước thế lực châu Âu

  • Thứ sáu, 10/7/2026 09:31 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Rạng sáng 10/7, sau khi Pháp loại Morocco 2-0 để vào bán kết, Argentina trở thành đại diện ngoài châu Âu duy nhất còn góp mặt tại World Cup 2026.

Argentina đối mặt các đại diện châu Âu trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 đang chứng kiến sự áp đảo gần như tuyệt đối của bóng đá châu Âu. Chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco ở tứ kết rạng sáng 10/7 khép lại hành trình đầy cảm xúc của đại diện châu Phi, đồng thời đưa "Les Bleus" vào bán kết với phong độ thuyết phục nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

Kết quả này cũng tạo nên cục diện đáng chú ý ở vòng bốn đội mạnh nhất. Trong bốn suất bán kết, Argentina là đội tuyển duy nhất không thuộc UEFA còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

Đại diện Nam Mỹ sẽ gặp Thụy Sĩ ở trận tứ kết cuối cùng. Nếu vượt qua đối thủ, Lionel Messi cùng các đồng đội sẽ trở thành lá cờ đầu của phần còn lại thế giới trong cuộc đua với các ông lớn châu Âu ở vòng bán kết.

Ở nhánh còn lại, Tây Ban Nha chạm trán Bỉ để xác định đối thủ của Pháp tại bán kết. Trong khi đó, Anh sẽ đối đầu Na Uy ở cặp tứ kết được đánh giá rất hấp dẫn. Điều đó đồng nghĩa ít nhất ba đội châu Âu chắc chắn góp mặt ở bán kết, còn con số này có thể tăng lên bốn nếu Argentina dừng bước trước Thụy Sĩ.

Sự thống trị của các đội tuyển châu Âu không gây nhiều bất ngờ khi họ đều sở hữu chiều sâu lực lượng, nền tảng chiến thuật hiện đại cùng phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu.

Tuy nhiên, Argentina vẫn được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế độc tôn ấy. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng và vừa tạo màn lội ngược dòng kịch tính trước Ai Cập ở vòng 16 đội.

Nếu tiếp tục tiến sâu, Argentina sẽ không chỉ nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương, mà còn gánh trên vai kỳ vọng của cả Nam Mỹ và các nền bóng đá ngoài châu Âu tại World Cup 2026.

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Đào Trần

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