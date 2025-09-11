Tuổi 40 của Modric

Luka Modric gửi thông điệp mạnh mẽ đến những người hoài nghi khi bước sang tuổi 40, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp bền bỉ.

Modric bền bỉ ở tuổi 40.

Trong ngày sinh nhật lần thứ 40, Modric đăng tải một câu ngắn gọn nhưng mạnh mẽ trên nền tảng mạng xã hội X: "Tuổi tác chỉ là con số". Thông điệp của Modric được đưa ra sau khi anh chơi hay giúp Croatia đả bại Montenegro 4-0 ở vòng loại World Cup 2026 hôm 9/9.

Modric được coi là hiện tượng bóng đá, như "Peter Pan" của làng thể thao. Anh "từ chối" già đi và treo giày, trái ngược với nhiều đồng đội đã rời sân cỏ. Modric vẫn duy trì phong độ xuất sắc và tiếp tục thi đấu đỉnh cao.

Hè này, ngôi sao người Croatia ký hợp đồng chuyển nhượng tự do đến AC Milan sau quãng thời gian cực kỳ thành công tại Real Madrid. Trong sự nghiệp kéo dài, Modric giành 6 chức vô địch Champions League, 6 FIFA Club World Cup, 4 La Liga và một Quả bóng Vàng. Cựu tiền vệ Tottenham là chủ nhân QBV năm 2018, cùng năm dẫn dắt tuyển Croatia vào chung kết World Cup 2018 và được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất giải tại Nga.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy Modric sắp giải nghệ, và thật tuyệt khi thấy anh tân hưởng sự nghiệp lẫy lừng của mình thêm một chút nữa", Goal viết. "Giờ đây, Modric sẽ tiếp tục thi đấu khi đã 40 tuổi, và vẫn phải chờ xem khi nào anh sẽ treo giày".