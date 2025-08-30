Modric đi vào lịch sử Serie A

Luka Modric tỏa sáng với một kiến tạo, giúp AC Milan đánh bại Lecce 2-0 tại vòng 2 Serie A diễn rạng sáng 30/8.

Lão tướng người Croatia tiếp tục đá chính cho Milan.

Sau thất bại sốc ở vòng 1 trước Cremonese, AC Milan cuối cùng cũng giành chiến thắng đầu tiên tại Serie A 2025/26. Màn so tài diễn ra tại sân Via del Mare của Lecce chứng kiến AC Milan gặp khó khăn, bởi hai pha lập công đầu trận của họ đều bị từ chối khi trọng tài xem lại VAR.

Đến phút 66, Loftus-Cheek tỏa sáng mở tỷ số cho đội khách. Cựu sao Chelsea bật cao đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Modric. Với 39 tuổi và 354 ngày, Modric trở thành tiền vệ lớn tuổi nhất trong lịch sử có kiến tạo tại Serie A, kể từ khi Opta thu thập dữ liệu (từ mùa 2004/05).

Trước đó, khi ra sân ở vòng 1, ở tuổi 39 và và 347 ngày, Modric cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra mắt Serie A. Cựu sao Real Madrid vượt qua kỷ lục do thủ môn Maurizio Pugliesi của Empoli, người ra mắt Serie A năm 2016 ở tuổi 39 và 5 tháng, nắm giữ.

Tuy nhiên, Modric chắc chắn không cảm thấy vui vẻ mấy với kỷ lục này, khi đội bóng của anh thua sốc trên sân nhà trước Cremonese. Dẫu vậy, Modric cuối cùng cũng nếm trải cảm giác chiến thắng, khi đến phút 86, Christian Pulisic ấn định chiến thắng 2-0 cho Milan bằng pha dứt điểm lạnh lùng.