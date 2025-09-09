Modric vẫn còn rất đẳng cấp

Trận đấu giữa Croatia và Montenegro diễn ra chỉ vài giờ trước sinh nhật lần thứ 40 của Luka Modric, nhưng “lão tướng” này vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét.

Modric rực sáng trong ngày Croatia đại thắng Montenegro.

Tại sân Maksimir (Zagreb) rạng sáng 9/9, Modric góp công lớn vào chiến thắng 4-0 của đội nhà ở vòng loại World Cup 2026. Ngay từ hiệp một, cựu sao Real Madrid chứng minh đẳng cấp không tuổi. Từ đường kiến tạo thông minh của anh, Jakic băng xuống bên cánh phải, vượt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái mở tỷ số.

Ít phút sau, Modric tiếp tục là trung tâm của bàn thắng thứ hai. Anh thực hiện quả phạt góc chính xác để Stanisic kiến tạo cho Kramaric nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp hai, tân binh thuộc biên chế AC Milan vẫn là “người dệt nhạc” ở khu trung tuyến. Những pha xử lý mềm mại, cú sút xa uy lực hay các đường chọc khe sắc bén của anh liên tục đặt Budimir vào tư thế nguy hiểm.

Dù không trực tiếp ghi bàn, tầm ảnh hưởng của Modric bao trùm toàn bộ trận đấu, duy trì sự chủ động và nhịp điệu cho Croatia. Theo thống kê từ FlashScore, Luka Modric được chấm 8,5 điểm - cao nhất trận.

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn chơi bền bỉ.

Ở tuổi 40, anh vẫn chơi bền bỉ với 4 cú sút, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.22. Tiền vệ người Croatia có tới 113 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 86%, riêng ở các đường chuyền quyết định tại 1/3 cuối sân, con số ấn tượng lên tới 83%.

Trong ngày các đàn em đồng loạt tỏa sáng, Croatia còn ghi thêm hai bàn: Jakic lập cú đúp sau pha bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng, trước khi Perisic khép lại chiến thắng bằng cú đánh gót ngẫu hứng ở phút bù giờ.

Kết quả này giúp Croatia vươn lên ngôi đầu bảng, bằng điểm CH Czech (12 điểm) nhưng thi đấu ít hơn một trận. Quan trọng hơn cả, nó khẳng định Modric vẫn là trái tim không thể thay thế, tiếp tục dẫn dắt thế hệ kế cận trên hành trình hướng tới kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp huy hoàng.