Hojlund ghi bàn ngay sau khi rời MU

Rạng sáng 9/9 tại sân Georgios Karaiskakis (Hy Lạp), tuyển Đan Mạch giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội chủ nhà ở vòng loại World Cup 2026.

Hojlund ghi bàn trong loạt trận vòng loại World Cup 2026.

Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Rasmus Hojlund - tiền đạo vừa chia tay Manchester United để chuyển sang Napoli trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Vào sân từ ghế dự bị, Hojlund chỉ cần 26 phút để để lại dấu ấn. Chân sút 22 tuổi khép lại trận đấu bằng pha lập công ấn định tỷ số 3-0, sau đường chuyền kiến tạo chuẩn xác của Patrick Dorgu - đồng đội cũ tại MU. Trang thống kê Flashscore chấm Hojlund 7.6 điểm, ghi nhận sự hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn anh góp mặt.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ so sánh Hojlund với Benjamin Sesko - tân binh được MU đưa về thay thế chính anh trong mùa hè. Trùng hợp, Sesko cũng ra sân đá chính cho Slovenia ở trận gặp Thụy Sĩ cùng loạt đấu.

Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền đạo 21 tuổi lại mờ nhạt. Slovenia thua trắng 0-3, còn Sesko chỉ tung ra một cú sút, đạt xG 0.03, tỷ lệ chuyền chính xác 58% và được Flashscore chấm 6.5 điểm.

Từ một trận vòng loại World Cup, câu chuyện Hojlund - Sesko vô tình trở thành tâm điểm bàn luận của người hâm mộ. Trong khi Hojlund lập tức ghi bàn cho đội tuyển quốc gia sau khi rời Old Trafford, Sesko vẫn đang loay hoay khẳng định giá trị trong màu áo mới lẫn trên sân cỏ quốc tế.

Với bàn thắng này, Hojlund không chỉ giúp Đan Mạch giữ vững vị thế ở bảng đấu mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: sự nghiệp của anh vẫn đang bứt lên mạnh mẽ, bất chấp việc rời Manchester United.