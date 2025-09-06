Cả phòng thay đồ MU sốc nặng khi Amorim tống khứ Hojlund

Quyết định chuyển nhượng của HLV Ruben Amorim gây sốc trong phòng thay đồ Manchester United, khi ông buộc Rasmus Hojlund phải rời đội bóng để gia nhập Napoli.

Hojlund bị buộc phải rời Old Trafford.

Theo tiết lộ từ một ngôi sao của Manchester United, các cầu thủ đã “choáng váng” trước quyết định này. Chỉ mới một năm trước, Hojlund còn được xem là “không thể đụng tới” cùng Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho.

Bản thân tiền đạo người Đan Mạch cũng khẳng định anh muốn ở lại chiến đấu cho vị trí, nhưng sự xuất hiện của ba tân binh đắt giá - Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo với tổng phí hơn 200 triệu bảng - khiến Hojlund mất giá trị.

Hojlund, được mua với giá 72 triệu bảng, ghi 26 bàn sau 95 trận cho Manchester United. Dù con số chưa đáp ứng kỳ vọng, các đồng đội vẫn tin anh sẽ ở lại. Tuy nhiên, Amorim ra quyết định “thanh lý”, và tập đoàn Ineos nhanh chóng đồng thuận với phương án cho Napoli mượn kèm điều khoản mua đứt.

.Hậu vệ Patrick Dorgu, đồng hương của Hojlund và cũng là đồng đội tại Manchester United, chia sẻ: “Trong bóng đá là vậy, bạn chẳng bao giờ biết khi nào đến lượt mình phải ra đi. Chúng tôi đều biết chuyện sẽ sớm đến với Christian (Eriksen), nhưng việc Rasmus phải rời đi là một cú sốc lớn hơn. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy rất nhiều trong quá trình này và có thể cảm nhận được hướng đi. Hy vọng chúng tôi sẽ còn gặp nhau nhiều lần ở đội tuyển”.

Theo thỏa thuận, Napoli trả phí mượn khoảng 5,1 triệu bảng (6 triệu euro), kèm điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng (44 triệu euro), sẽ tự động kích hoạt dựa trên một số điều kiện nhất định. Với Hojlund, đây là cơ hội được thi đấu tại Champions League, tranh chức vô địch Serie A và tái ngộ người đồng đội cũ ở Old Trafford, Scott McTominay, người đang tỏa sáng tại Napoli.