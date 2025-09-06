Hojlund 'tắt điện' khi đối đầu với McTominay

Đan Mạch và Scotland mở màn bảng C vòng loại World Cup 2026 bằng trận hòa 0-0 tại Copenhagen, nơi Rasmus Hojlund không thể tạo dấu ấn.

Rasmus Hojlund cũng bất lực khi vào sân.

Scotland chưa dự một vòng chung kết World Cup nào kể từ năm 1998, nhưng chiến dịch 2026 khởi đầu với nhiều tín hiệu tích cực. Trên sân Parken chật kín khán giả, thầy trò HLV Steve Clarke cầm hòa Đan Mạch 0-0, trong trận đấu mà đội chủ nhà lép vế so với kỳ vọng.

Theo bảng xếp hạng FIFA, làm khách tại Copenhagen được xem là thử thách lớn nhất của Scotland ở bảng C. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh nhập cuộc tự tin, giữ thế trận cân bằng và không hề bị choáng ngợp bởi bầu không khí cuồng nhiệt.

Trong hiệp một, dù từng thắng 11/12 trận sân nhà gần nhất, Đan Mạch không tạo nhiều dấu ấn đáng kể. Cuối hiệp, tình huống Ryan Christie phạm lỗi với Pierre-Emile Hojbjerg khiến ban huấn luyện chủ nhà phản ứng dữ dội, song trọng tài Daniel Siebert và VAR đều từ chối can thiệp.

Bước sang hiệp hai, sự căng thẳng tiếp tục dâng cao khi Max Johnston để bóng chạm tay nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng, bất chấp khiếu nại cho rằng Mika Biereth có thể thoát xuống đối mặt thủ môn. Ngay cả sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định - điều hiếm thấy ở cấp độ này.

Scott McTominay vẫn thi đấu ổn định ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Scotland dành phần lớn thời gian còn lại để phòng ngự, với điểm tựa quan trọng từ Scott McTominay ở tuyến giữa. Sự xuất hiện của chân sút số một Rasmus Hojlund trong nửa cuối hiệp hai cũng không giúp Đan Mạch xoay chuyển tình thế. Một trận hòa được xem là kết quả thuận lợi cho đội khách, trước khi họ hướng tới cuộc đối đầu then chốt với Belarus.

Trong khi đó, Đan Mạch duy trì thành tích bất bại trên sân nhà nhưng đánh rơi hai điểm có thể trở thành rào cản trong cuộc đua giành vé đến Mỹ – Mexico – Canada năm 2026. Ở trận đấu còn lại, Hy Lạp tận dụng thời cơ để vượt lên dẫn đầu bảng C bằng chiến thắng đậm 5-1 trước Belarus.