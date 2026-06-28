TT Zelensky xác nhận Ukraine tấn công hàng loạt cơ sở lọc dầu của Nga

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar và tỉnh Yaroslavl của Liên bang Nga trong đêm.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 28/6, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết trong đêm 27/6, các đòn tấn công tầm xa của Ukraine đã đánh trúng hai nhà máy lọc dầu tại Liên bang Nga.

Theo Tổng thống Ukraine, các lực lượng của nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Liên bang Nga, cách tiền tuyến khoảng 300 km, đồng thời tập kích một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Yaroslavl, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km.

Ông Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục các chiến dịch nhằm làm suy yếu khả năng tiến hành cuộc chiến tranh này của Liên bang Nga”.

Lửa bùng lên tại nhà máy lọc dầu Nga sau đòn tập kích Ukraine Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine đã đánh trúng hai nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột lửa lớn bốc lên từ khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Slavyansk.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng mỗi đòn tấn công tầm xa của nước này nhằm vào các mục tiêu của Liên bang Nga đều làm giảm nguồn lực nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh của Moskva và đưa Ukraine tiến gần hơn một bước tới hòa bình.

Về phía Liên bang Nga, theo báo Kyiv Independent ngày 28/6, giới chức nước này cho biết một người thiệt mạng và một người khác bị thương trong cuộc tấn công tại vùng Krasnodar.

Các hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cột lửa lớn cùng khói bốc cao từ khu vực được cho là các bồn chứa nhiên liệu của nhà máy lọc dầu Slavyansk.

Cơ sở lọc dầu này được xem là một nguồn cung nhiên liệu quan trọng cho bán đảo Crimea đang nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga. Trong những tuần gần đây, trữ lượng nhiên liệu tại Crimea được cho là đã gần như bị tê liệt khi Ukraine tìm cách cô lập bán đảo này.

Sau đó, Bộ Chỉ huy tác chiến khu vực Krasnodar cho biết vụ hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu là do mảnh vỡ rơi xuống. Mức độ thiệt hại cụ thể chưa được làm rõ.

Ở một khu vực khác của Liên bang Nga, khói được nhìn thấy bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Yaroslavl, nằm cách Moskva khoảng 250 km về phía Đông Bắc.

Thống đốc tỉnh Yaroslavl Mikhail Yevrayev cho biết trên Telegram rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đang tấn công khu vực này.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đã bắn hạ 213 thiết bị bay không người lái trên bầu trời 13 khu vực, bán đảo Crimea, cùng vùng biển Azov và Biển Đen.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công tiếp diễn, theo The Kyiv Independent, Liên bang Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng nghiêm trọng, vốn trở nên trầm trọng hơn do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu.

Hơn 20 khu vực của Liên bang Nga đã áp dụng các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu. Nhiều người dân Nga đã đăng tải trên mạng xã hội về việc phải chờ đợi nhiều giờ để đổ nhiên liệu tại các trạm xăng.

Cuộc tấn công mới nhất được cho là diễn ra trong bối cảnh Kyiv tiếp tục tăng cường chiến dịch nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Liên bang Nga, nguồn thu quan trọng giúp Moskva tài trợ cho chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine.

Đợt tấn công này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các thiết bị bay không người lái của Ukraine đánh trúng hai nhà máy lọc dầu tại Cộng hòa Bashkortostan của Liên bang Nga vào ngày 25/6.

Trước đó, cuộc tấn công ngày 19/6 nhằm vào nhà máy lọc dầu Moskva đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động. Đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Liên bang Nga, cung cấp khoảng 40% nhiên liệu cho thị trường Moskva và phần lớn lượng xăng của khu vực.

Vài ngày sau đó, theo hãng tin Reuters của Anh, nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodorgsintez tại thành phố Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod - nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Liên bang Nga - cũng đã phải ngừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine.