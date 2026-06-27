Ukraine liên tục mất chiến đấu cơ

Khoảng 10 ngày sau khi máy bay ném bom Su-24 gặp nạn, vào hôm 27/6, Ukraine đã mất thêm một tiêm kích MiG-29 khi chiếc chiến đấu cơ này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Một máy bay MiG-29 do Liên Xô sản xuất. Ảnh minh hoạ: AA.

Trong một thông báo trên Telegram, Không quân Ukraine cho biết một máy bay tiêm kích MiG-29 của quân đội nước này đã gặp nạn trong đêm tại tỉnh Poltava Oblast ở miền Trung khi đang thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu.

Không quân Ukraine xác nhận chiếc máy bay đã bị phá hủy, nhưng phi công vẫn sống sót.

Tuyên bố của Không quân Ukraine nêu rõ: “Chúng tôi xác nhận đã mất chiếc máy bay, nhưng phi công Ukraine đã phóng ghế thoát hiểm thành công, liên lạc được với lực lượng tìm kiếm cứu nạn và nhanh chóng được đưa tới một cơ sở y tế để kiểm tra cũng như nhận sự hỗ trợ cần thiết”.

Không quân Ukraine cho biết thêm: “Nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc đang được điều tra”, nhưng không công bố chi tiết về nhiệm vụ mà chiếc máy bay đang thực hiện, cũng như không nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc mất liên lạc với máy bay.

Theo báo The Kyiv Independent ngày 27/6, MiG-29 là máy bay tiêm kích đa nhiệm hai động cơ do Liên Xô thiết kế, được phát triển trong thập niên 1970 và chính thức đưa vào trang bị từ đầu những năm 1980.

Ukraine hiện vẫn tiếp tục sử dụng dòng máy bay này với các cấu hình đã được nâng cấp để thực hiện các nhiệm vụ phòng không và tấn công, như một phần của lực lượng không quân chiến đấu.

Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau một tai nạn gây chết người khác liên quan đến không quân Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, vào tối 16/6, một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của nước này đã gặp nạn tại huyện Shepetivka Raion thuộc tỉnh Khmelnytskyi Oblast ở miền Tây khi đang thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu.

Báo The Kyiv Post ngày 27/6 dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng Công tố Ukraine cho biết chiếc Su-24M gặp nạn trong khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch, làm hai phi công, 55 tuổi và 23 tuổi, tử vong.

Các điều tra viên Ukraine, trong đó có các chuyên gia của Cơ quan Điều tra Quốc gia (DBR), đang tiến hành giải mã hộp đen của máy bay để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Cuộc điều tra cũng đang xem xét tình trạng kỹ thuật của máy bay, việc tuân thủ các quy trình chuẩn bị bay cũng như các quy trình khai thác và vận hành.

Su-24M là máy bay ném bom siêu thanh hai động cơ cánh cụp cánh xòe được phát triển từ thời Liên Xô.

Mặc dù số lượng máy bay còn hoạt động ngày càng giảm do tổn thất trong chiến tranh và những khó khăn trong công tác bảo dưỡng, Ukraine vẫn phụ thuộc đáng kể vào phi đội Su-24 kể từ khi Liên bang Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào năm 2022.

Các máy bay này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiều cuộc tấn công tầm xa có sức ảnh hưởng lớn, trong đó có các đòn đánh chính xác nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hạm đội Biển Đen của Hải quân Liên bang Nga tại thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moskva.