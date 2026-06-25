Ông Trump bất ngờ khen ông Zelensky

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi vai trò lãnh đạo thời chiến của ông Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang “làm khá tốt” và “đứng vững được” trước các lực lượng của Liên bang Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine, tại Washington, D.C., ngày 19/8/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN.

Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky - người mà trước đây ông từng nói là không có đủ “quân bài” để giành chiến thắng - đang thể hiện tốt trong cuộc xung đột với Nga.

Trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nói rằng: “Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) - người mà trước đây lãnh đạo Mỹ từng nói là không có đủ “quân bài” để giành chiến thắng - đang làm khá tốt. Ít nhất thì ông ấy vẫn đang đứng vững. Rất nhiều người đang thiệt mạng ở cả hai phía, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang làm khá tốt”.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nói thêm: “Phải thừa nhận rằng ông ấy rất dũng cảm. Ông ấy có trang bị rất tốt, nhưng ông ấy cũng có những con người tuyệt vời, những chiến binh thực thụ”.

Báo The Kyiv Post ngày 25/6 còn cho biết các nhà phân tích nhận định rằng Ukraine đang ngày càng đứng vững hơn trên chiến trường, mặc dù các thành phố của nước này vẫn liên tục trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công từ phía Nga trong cuộc xung đột hiện đã kéo dài lâu hơn cả Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Theo The Kyiv Post, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky gần đây nhất đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp, nơi các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường sức ép đối với Liên bang Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn bốn năm tại Ukraine.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky đăng trên mạng xã hội X rằng ông “biết ơn Tổng thống Trump vì sự quan tâm dành cho Ukraine và sự sẵn sàng giúp đưa hòa bình đến gần hơn”.

Cùng với việc thay đổi trong nhận xét của Tổng thống Trump về Tổng thống Zelensky, theo thông tin mà tờ The Kyiv Independent thu thập được, Ukraine hiện tin rằng họ đã nhận được sự ủng hộ từ Nhà Trắng đối với một chiến dịch nhằm buộc Liên bang Nga phải bước vào các cuộc đàm phán thực chất.

Một quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ với báo The Kyiv Independent rằng Tổng thống Trump đã nói riêng với Tổng thống Zelensky rằng hãy hành động “mạnh bạo hơn”.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh Kyiv đang tăng cường nỗ lực nhằm thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin - một ý tưởng được nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ.

Quan chức được thông báo về cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky cho biết thêm: “Ông Trump nói rằng ông ấy thực sự không tin ông Putin sẽ làm bất cứ điều gì nếu không chịu áp lực”.

Mặc dù các quan chức Mỹ không xác nhận liệu ông Trump có công khai ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Liên bang Nga hay không, nhưng họ cho biết nhà lãnh đạo Mỹ coi sức mạnh là yếu tố then chốt.

“Ngài Tổng thống Trump tin vào hòa bình thông qua sức mạnh”, một quan chức Mỹ nói.

Kế hoạch của Tổng thống Zelensky nhằm đưa Tổng thống Putin vào bàn đàm phán

Trong nhiều năm, ông Zelensky đã lập luận rằng chỉ có ông Putin mới có đủ thẩm quyền để chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực nhằm thu xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo đều gặp phải cùng một trở ngại: Điện Kremlin vẫn khẳng định rằng bất kỳ cuộc gặp nào cũng chỉ có thể diễn ra tại Moskva.

Thế bế tắc này đã khiến Kyiv tìm kiếm một con đường khác.

Theo các quan chức Ukraine, nhóm cố vấn của ông Zelensky kết luận rằng ông Putin sẽ khó có thể từ chối một lời mời nếu lời mời đó đến trực tiếp từ Tổng thống Mỹ.

Trong cuộc gặp ngày 16/6, ông Zelensky đã nêu chính xác ý tưởng này.

Tổng thống Ukraine đề xuất Tổng thống Mỹ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh tại Mỹ với sự tham gia của cả ông Zelensky và ông Putin.

“Ông Zelensky đề xuất với ông Trump rằng ông ấy nên đưa ông Putin tới Mỹ, và điều đó sẽ là hoàn hảo”, vị quan chức cấp cao Ukraine tiết lộ và cho biết thêm nhà lãnh đạo Mỹ “rất thích ý tưởng này”.

Các quan chức Mỹ nắm được nội dung cuộc thảo luận cũng xác nhận với tờ The Kyiv Independent rằng Kyiv đã đưa ra đề xuất như vậy. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng một cuộc gặp như vậy khó có thể diễn ra trong tương lai gần.