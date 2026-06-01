Crimea chao đảo vì tập kích

Chính quyền Crimea đã ban bố “tình trạng khẩn cấp” nhằm giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công đường không ngày càng gia tăng của Ukraine nhằm vào bán đảo này.

Ngày 26/6/2026, ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Moskva bổ nhiệm thông báo trên Telegram rằng ông đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp cấp khu vực tại Crimea.

Thông báo được đưa ra ngày 26/6 trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện xảy ra do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các tuyến hậu cần và cơ sở dầu mỏ trên khắp Crimea, các vùng lãnh thổ Ukraine do Liên bang Nga kiểm soát và khu vực miền Nam Liên bang Nga.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Moskva bổ nhiệm, cho biết: “Một quyết định đã được đưa ra… về việc ký các sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp cấp khu vực tại Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol”.

Theo ông Aksyonov, tình trạng khẩn cấp bắt đầu có hiệu lực từ 13 giờ ngày 26/6 và sẽ được duy trì cho đến khi tình hình ổn định, giúp cho phép “nhanh chóng giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến việc bảo đảm hoạt động ổn định của mọi lĩnh vực”.

Trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp, chính quyền được trao quyền hạn chế quyền tự do đi lại, đình chỉ hoạt động của các doanh nghiệp và tiến hành sơ tán bắt buộc.

Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea

Crimea ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công đường không nhằm vào bán đảo này.

Kyiv cho biết các cuộc tấn công nhằm vào bán đảo Crimea là một phần trong nỗ lực “cô lập” bán đảo Crimea khỏi Liên bang Nga và biến nơi đây thành một “hòn đảo”.

Lực lượng Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế đối với hoạt động giao thông trên tuyến đường cao tốc liên bang R-280 “Novorossiya”, tuyến đường nối vùng Rostov của Liên bang Nga với bán đảo Crimea thông qua các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Liên bang Nga kiểm soát.

Các cuộc tấn công này đã dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu tại bán đảo Crimea, trở nên nghiêm trọng hơn từ giữa tháng 6. Theo các nguồn tin, nhiều trạm xăng đã ngừng bán xăng và dầu diesel.

Ngày 23/6, Ukraine được cho là đã phá hủy một cây cầu đường sắt quan trọng bắc qua Kênh Bắc Crimea, gần khu vực Rozdolne.

Theo Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SSO), cây cầu này là một “tuyến huyết mạch chiến lược về quân sự và hậu cần”, được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, vật tư và trang thiết bị quân sự từ Liên bang Nga qua bán đảo Crimea tới miền Nam Ukraine.

Các kênh theo dõi tình hình của Liên bang Nga cũng đưa tin về các vụ nổ gần bến phà Kerch vào ngày 26/6. Người dân địa phương cho biết họ nhìn thấy khói và ngửi thấy mùi khét.

Khu vực Kerch là một trung tâm hậu cần quân sự quan trọng, kết nối bán đảo Crimea với phần lãnh thổ chính của Liên bang Nga.

Tuyến phà tại đây ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Liên bang Nga ở miền Nam Ukraine sau các cuộc tấn công nhiều lần của Ukraine nhằm vào Cầu Kerch.

Cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái hôm 26/6 diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã phê duyệt một chiến dịch kéo dài 40 ngày của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), với mục tiêu gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga và buộc Moskva phải tiến tới chấm dứt cuộc chiến.

Theo phân tích của báo The Kyiv Post, các lực lượng của Ukraine đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự, năng lượng, giao thông vận tải và các cây cầu chiến lược trên bán đảo Crimea.

Những cuộc tấn công này đã gây ra tình trạng mất điện, phân phối nhiên liệu theo định mức, hạn chế giao thông và siết chặt các biện pháp an ninh.

Ukraine thực hiện cuộc tấn công UAV lớn nhất nhắm vào Nga và Crimea. Ảnh: Reuters.

“Khép lại mùa du lịch biển”

Người đứng đầu chính quyền Crimea do Moskva bổ nhiệm nói: “Tôi không thể nói chính xác sẽ mất bao lâu, cũng như không thể công khai kế hoạch hành động cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi đang triển khai các biện pháp”, đồng thời thừa nhận rằng quân đội Liên bang Nga không thể bảo vệ hoàn toàn bán đảo.

Ông Aksyonov nói: “Đáng tiếc là… trên thế giới không có hệ thống phòng không nào đạt mức hoàn hảo tuyệt đối về độ an toàn và hiệu quả”.

Một cư dân Moskva đang nghỉ dưỡng tại thành phố Feodosia trên bờ biển Đông Nam bán đảo Crimea cho biết đầu tuần này rằng “mọi người đều sợ hãi, cả người dân địa phương lẫn du khách”.

“Chúng tôi đã sợ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, chúng tôi cầu nguyện suốt cả đêm”, người này kể lại sau một cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm.

“Bầu trời giống như trong phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) vậy”, du khách này nói.

Bất chấp cuộc chiến đang diễn ra khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và tàn phá nhiều khu vực của Ukraine, bán đảo Crimea vẫn là một điểm du lịch được nhiều người dân Liên bang Nga lựa chọn.

Vào ngày 22/6, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công của lực lượng nước này đang “khép lại mùa du lịch biển ở Crimea”.

Liệt kê hàng loạt cuộc tấn công được cho là thành công, bao gồm các đòn đánh vào kho chứa dầu, các trạm nén khí và hệ thống phòng không, Bộ Quốc phòng Ukraine đăng trên mạng xã hội rằng “dự báo dành cho khách du lịch là không mấy khả quan”.