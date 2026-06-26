TT Pháp tiết lộ thay đổi lịch sử của Mỹ về xung đột Nga-Ukraine

Theo Tổng thống Pháp, Washington lần đầu tiên đã chấp thuận một văn bản khẳng định Mỹ không còn là bên trung gian trung lập trong cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine, mà trở thành đối tác của Kyiv.

Tổng thống Pháp (giữa) chụp ảnh với Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp hồi đầu tháng 6. Ảnh: Reuters

Theo kênh Telegram Clash Report ngày 25/6, trong cuộc họp báo với các phóng viên tại Washington, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Mỹ đã chính thức từ bỏ vai trò là một “bên trung gian trung lập” trong cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine, đồng thời xác định mình là đối tác của Kyiv, cam kết ủng hộ chủ quyền của Ukraine.

Ông chủ Điện Elysee cho biết văn bản mới của Mỹ, được thống nhất với các đồng minh châu Âu, thể hiện cam kết của Washington trong việc hỗ trợ Ukraine.

Ông Macron mô tả sự thay đổi này là mang tính lịch sử và nói: “Lần đầu tiên, Mỹ đã phê chuẩn một văn bản tuyên bố rằng họ không còn là một bên trung gian trung lập, mà đứng cùng chúng tôi trong việc ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cung cấp hỗ trợ quân sự, hỗ trợ năng lượng và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga”.

Tổng thống Macron tiếp tục ủng hộ Ukraine

Kể từ những giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine, theo báo The Kyiv Post tối 25/6, Tổng thống Macron được cho là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhất để hỗ trợ Ukraine.

Nhà lãnh đạo Pháp thậm chí từng đề xuất khả năng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine.

“Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để ngăn Liên bang Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này”, Tổng thống Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo với các phóng viên tại Washington.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, châu Âu phải sẵn sàng hành động ngay cả khi không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Tổng thống Macron khẳng định việc đánh bại Liên bang Nga là “điều không thể thiếu” đối với an ninh lâu dài của châu Âu và sự hỗ trợ của phương Tây cần bao gồm việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng với Kyiv.

Trong tuyên bố chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng: “Ukraine có thể trông cậy vào chúng tôi,” đồng thời gắn việc tiếp tục viện trợ quân sự với mục tiêu đạt được một “nền hòa bình công bằng và bền vững”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine, tại Washington, D.C., ngày 19/8/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Mỹ thay đổi lập trường

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng cảnh báo rằng Ukraine chỉ còn là một “cuộc chiến trong hàng chờ” đối với người Mỹ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, khi Iran trở thành ưu tiên số một của Washington, Kyiv đã tụt xuống đáng kể trong danh sách ưu tiên của Mỹ.

Kể từ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi đáng kể lập trường đối với Ukraine sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Pháp, nơi các nhà lãnh đạo nhất trí gia tăng sức ép đối với Moskva.

Ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky – người mà trước đây ông từng nói là không có đủ “quân bài” để giành chiến thắng – hiện đang thể hiện tốt trong cuộc chiến chống lại các lực lượng của Liên bang Nga.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, theo hãng tin AFP, Tổng thống Trump đã nói rằng: “Ông ấy (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) - người mà trước đây lãnh đạo Mỹ từng nói là không có đủ “quân bài” để giành chiến thắng - hiện đang làm khá tốt. Ít nhất thì ông ấy vẫn đang đứng vững. Rất nhiều người đang thiệt mạng ở cả hai phía, nhưng tôi nghĩ ông ấy đang làm khá tốt”.

Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nói thêm: “Phải thừa nhận rằng ông ấy rất dũng cảm. Ông ấy có trang bị rất tốt, nhưng ông ấy cũng có những con người tuyệt vời, những chiến binh thực thụ”.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự quan tâm trở lại đối với việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào dầu mỏ của Liên bang Nga, một động thái đã được nhiều đồng minh châu Âu hoan nghênh.

Trước Hội nghị G7, Washington từng áp đặt rồi sau đó gia hạn một lệnh miễn trừ trừng phạt đối với các lô hàng dầu mỏ của Liên bang Nga đã ở trên biển, điều khiến các đồng minh châu Âu lo ngại.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Liên bang Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu với phương Tây

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp các học viện quân sự, an ninh và thực thi pháp luật ở Điện Kremlin ngày 23/6, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Liên bang Nga sẵn sàng đưa ra phản ứng nhanh chóng và tương xứng trước những mối đe dọa này.

Ông Putin cáo buộc các nước phương Tây đang công khai chuẩn bị cho xung đột với Liên bang Nga và gia tăng ngân sách quân sự:

"Chúng tôi thấy rằng trước đây các nước NATO chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ Ukraine. Giờ đây họ công khai nói về việc chuẩn bị cho xung đột với chúng tôi và tăng ngân sách quân sự mang tính tấn công", ông phát biểu.

Tổng thống Putin cũng cho rằng lãnh đạo NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang sử dụng những tuyên bố không chính xác về cái gọi là "mối đe dọa từ Nga" để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự.

Ông nhấn mạnh Liên bang Nga sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và tương xứng trước mọi mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong.

Theo Tổng thống Putin, Liên bang Nga đang tiếp tục hiện đại hóa bộ ba hạt nhân chiến lược: "Theo chương trình vũ khí quốc gia, bộ ba hạt nhân, lục quân, cũng như năng lực chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân đang được hiện đại hóa một cách nhất quán".

Ông Putin cho biết hơn 1.000 loại vũ khí đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu vào năm 2025.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cũng tuyên bố quân đội nước này đang gây sức ép lên Ukraine trên toàn bộ mặt trận, bao gồm cả việc "trên thực tế đang kiểm soát" Konstantinovka tại Donetsk. Konstantinovka là chốt chặn chiến lược ở khu vực "vành đai pháo đài", nơi Ukraine thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ và kiên cố trong nhiều năm qua.