Mỹ không kích dữ dội tại Tây Nam Iran

Quân đội Mỹ ngày 29/7 (sáng 30/7 giờ Hà Nội) đã nối lại các cuộc không kích mới vào các mục tiêu bên trong Iran bao gồm nhiều địa điểm ở Tây Nam đất nước.

Mỹ nối lại không kích các mục tiêu bên trong Iran sau gần một tuần tạm dừng.

Mỹ và Saudi Arabia tấn công các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq.

Iraq chỉ đạo khởi kiện Mỹ và Saudi Arabia sau các cuộc không kích.

Mỹ đối mặt sức ép, khi kho tên lửa Patriot suy giảm và ông Trump sốt ruột vì bế tắc với Iran.

Mỹ, Saudi Arabia không kích lực lượng thân Iran tại Iraq Hiện trường ngổn ngang ngày 29/7 sau khi Mỹ và Saudi Arabia phối hợp không kích vào các căn cứ của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) do Iran hậu thuẫn trên khắp Iraq.

Mỹ mở rộng không kích tại Tây Nam Iran

Lực lượng Mỹ đã mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều địa điểm ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran.

Theo hãng thông tấn Tasnim, nhiều địa điểm tại thành phố Ahvaz bị tấn công, khiến một số khu vực mất điện. Đài truyền hình IRIB đưa tin về ít nhất 7 địa điểm tại Ahvaz trúng không kích, đồng thời ghi nhận các vụ nổ tại các thành phố Abadan, Shadegan và Arvandkenar.

Vụ nổ tại Iran sau cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: Okaz.

IRIB cũng ghi nhận hai tiếng nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas (tỉnh Hormozgan), cùng những âm thanh tương tự trên các đảo Abu Musa, Kish và Qeshm. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của tỉnh Hormozgan khẳng định chưa có cuộc tấn công nào nhằm vào thành phố Sirik.

Mỹ nối lại không kích Iran

Đây là những cuộc không kích đầu tiên của Mỹ vào Iran kể từ khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng chiến dịch ném bom từ ngày 24/7 để tạo cơ hội đàm phán thêm.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi ông Donald Trump ngày 29/7 cảnh báo sẽ giáng một đòn "rất mạnh" vào Iran, khẳng định "đã đến lượt chúng tôi" trong chuỗi hành động trả đũa qua lại giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 29/7. Ảnh: Reuters.

"Họ (Iran) đang đề nghị chúng tôi đừng làm vậy", ông Trump nói về kế hoạch đáp trả của Mỹ, cho biết toàn bộ số tên lửa của Iran "đều đã bị đánh chặn và rơi xuống đất".

Quân đội Mỹ trước đó cho biết Iran đã phóng tên lửa nhằm vào các lực lượng Mỹ trong khu vực, nhưng toàn bộ số tên lửa đều bị đánh chặn. Diễn biến này khác với mô hình trả đũa trước đó, khi Iran thường chỉ đáp trả sau các cuộc tấn công của Mỹ.

4 thành viên IRGC thiệt mạng sau đòn không kích của Mỹ và Saudi Arabia

Truyền thông Iran ngày 29/7 đưa tin 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Saudi Arabia tiến hành qua đêm tại tỉnh Diyala, miền bắc Iraq.

Hãng thông tấn Mehr xác định 4 nạn nhân là Ali Asghar Astaneh, Abolfazl Motaqi, Morteza Akbari và Amir Abbas Darhamforoush, đều đến từ thành phố Kashan ở miền Trung Iran.

Thiệt hại tại Bartella, tỉnh Nineveh, Iraq sau cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ và Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào những mục tiêu liên quan các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq.

Theo CENTCOM, chiến dịch nhắm vào các địa điểm bị cho là có liên quan các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Thủ tướng Iraq chỉ đạo khởi kiện Mỹ và Saudi Arabia

Ngày 29/7, Thủ tướng Iraq - ông Ali al-Zaidi đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao nước này tiến hành các biện pháp pháp lý chống lại Mỹ và Saudi Arabia sau khi hai nước thực hiện các cuộc không kích tại Iraq, theo Al Jazeera.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq, do Thủ tướng al-Zaidi chủ trì, đã yêu cầu Bộ Ngoại giao triển khai các biện pháp theo quy định của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Theo Lực lượng Động viên Nhân dân (PMF), một nhóm các lực lượng dân quân Iraq liên kết với Iran, ít nhất 20 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm được cho là cơ sở hậu cần và kho vũ khí.

Quan tài của các thành viên Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq (PMF) thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia, tại lễ tang ở Baghdad, Iraq, ngày 29/7. Ảnh: Reuters.

Kho tên lửa Patriot của Mỹ đã giảm khoảng 65%

Một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố trong tuần này ước tính kho dự trữ của Mỹ đối với 2 loại tên lửa đánh chặn phòng không quan trọng đã sụt giảm đáng kể kể từ xung đột với Iran.

Báo cáo mới là bản cập nhật của báo cáo công bố ngày 8/4, thời điểm hai nước bước vào giai đoạn ngừng bắn.

Báo cáo đầu tiên của CSIS cho thấy kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ đã giảm 55%. Tuy nhiên, số liệu cập nhật cho thấy lượng tên lửa này tiếp tục giảm thêm 10 điểm phần trăm.

Theo CSIS, Mỹ hiện đã tiêu hao khoảng 65% kho dự trữ tên lửa Patriot, tương đương chỉ còn khoảng 759 quả thuộc phiên bản Patriot tiên tiến nhất.

Ông Trump nổi giận với các cố vấn vì Iran

Tổng thống Trump được cho là đã nổi giận với các cố vấn trong một cuộc họp diễn ra vào tuần trước do thất vọng với các lựa chọn quân sự nhằm vào Iran cũng như việc chưa thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Dù công khai bày tỏ hài lòng về diễn biến của cuộc chiến, cả ông Trump lẫn các cố vấn cấp cao đều không thực sự hài lòng với tình hình hiện nay, một quan chức Mỹ chia sẻ với NBC News.

Nguồn tin này cũng cho biết nội bộ chính quyền vẫn chưa thống nhất được hướng đi tiếp theo. "Sau từng ấy thời gian, vẫn không có sự đồng thuận", vị quan chức nói.

Một đồng minh của ông Trump, người đã trao đổi với tổng thống trong những tuần gần đây, nói với NBC News rằng tổng thống Mỹ đang rất sốt ruột.

"Ông ấy không nghĩ sẽ khó đến vậy để thuyết phục Iran đồng ý một thỏa thuận. Thực tế là không có một chiến lược rõ ràng về việc cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu hay cần làm gì để đạt được mục tiêu cuối cùng", người này cho biết.

Nổ lớn gần tổng hành dinh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ Vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn đánh trúng khu vực gần tổng hành dinh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.