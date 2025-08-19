TT Trump - Zelensky 'nồng ấm', hé lộ kế hoạch chấm dứt chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp được đánh giá là thân thiện và cởi mở với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8 (giờ địa phương).

Ông Trump đón tiếp ông Zelenky tại Nhà Trắng Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp được đánh giá là cởi mở và thân thiện tại Nhà Trắng.

Khác với không khí căng thẳng trong lần gặp hồi tháng 2, hai nhà lãnh đạo lần này xuất hiện với nhiều cử chỉ thân tình trước ống kính. Ông Trump bắt tay và vỗ vai người đồng cấp Zelensky trước khi cùng bước vào Phòng Bầu dục.

Ông thậm chí khen ngợi bộ vest đen lịch sự mà nhà lãnh đạo Ukraine lựa chọn, thay cho trang phục áo polo đen thường thấy.

“Chúng tôi yêu mến họ”, ông Trump nói ngắn gọn khi được hỏi thông điệp gửi tới người dân Ukraine. Ông Zelensky cũng đáp lời, bày tỏ lời cảm ơn.

Khả năng đàm phán 3 bên

Trong phát biểu ngắn trước báo chí, ông Trump cho biết ông đang tính tới khả năng tổ chức cuộc gặp 3bên Mỹ - Nga - Ukraine.

“Nếu có một cuộc đối thoại 3 bên, tôi nghĩ sẽ có cơ hội hợp lý để kết thúc xung đột”, ông nói, đồng thời tiết lộ Putin đang chờ cuộc điện thoại sau khi ông hoàn tất các cuộc họp với lãnh đạo châu Âu tại Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp được đánh giá là "cởi mở và thân thiện" tại Phòng Bầu dục vào ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

Ông Trump từ chối trả lời trực tiếp về việc liệu Ukraine hay Nga đang “nắm lợi thế hơn” trong xung đột, cũng như về tương lai viện trợ quân sự của Mỹ nếu hòa bình không đạt được.

“Tôi không bao giờ nói đó là đoạn kết. Rất nhiều người đã thiệt mạng và chúng tôi muốn chấm dứt điều đó”, ông khẳng định.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng một lệnh ngừng bắn chưa chắc cần thiết trước khi đi tới thỏa thuận toàn diện, đồng thời không loại trừ khả năng Mỹ tham gia một lực lượng gìn giữ hòa bình nhằm ngăn chặn xung đột tái phát.

“Chúng ta không muốn một hòa bình hai năm rồi lại quay về tình trạng này. Mỹ sẽ làm việc với Nga, với Ukraine và bảo đảm thỏa thuận có hiệu quả”, ông Trump nói.

Phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine

Khi được hỏi liệu Mỹ có đưa ra bảo đảm an ninh cho Ukraine hay không, ông Trump khéo léo né tránh: “Chúng tôi sẽ thông báo sau”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh châu Âu là tuyến phòng thủ đầu tiên, trong khi Mỹ “sẽ tham gia và hỗ trợ”.

Cùng ngày, một nguồn tin tiết lộ rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Dan Caine, cùng đội ngũ của ông đã tham gia xây dựng các kịch bản bảo đảm an ninh cho Ukraine, trước thềm loạt cuộc họp quan trọng tại Nhà Trắng ngày 18/8.

Nguồn tin này cho biết các chính phủ châu Âu cũng đang tiến hành những thảo luận tương tự, song chưa có thông tin cụ thể về mức độ tham gia của Washington trong các phương án đang được cân nhắc.

Trong khi Tổng thống Donald Trump chưa loại trừ khả năng triển khai lực lượng Mỹ tới Ukraine nhằm duy trì thỏa thuận hòa bình, điều đáng chú ý hơn, theo nguồn tin, chính là sự sẵn sàng thể hiện vai trò của Mỹ trong tiến trình này.

Việc Tướng Caine trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị cho thấy Washington đang nghiêm túc xem xét các cam kết an ninh với Kyiv.

Tướng Caine cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có mặt tại Nhà Trắng khi ông Trump tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận thông tin này với CNN, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cũng không bình luận về vai trò cụ thể của Caine trong quá trình hoạch định.

Trước đó, trong các phát biểu trước báo giới tại cuộc họp riêng với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Trump khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và mong muốn chấm dứt thương vong dân sự. Ông từ chối trả lời câu hỏi liệu Kyiv hay Moscow đang “nắm giữ các quân bài”, gợi nhớ đến cách trả lời tương tự trong cuộc gặp với Zelensky hồi tháng 2.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng châu Âu sẽ là “tuyến phòng thủ đầu tiên” trong việc bảo đảm hòa bình tại Ukraine, song đồng thời khẳng định Washington cũng sẽ tham gia.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ, chúng tôi sẽ có mặt trong tiến trình đó”, ông nói.

Trong khi đó, châu Âu kỳ vọng một cơ chế đảm bảo an ninh rõ ràng cho Ukraine, không chỉ nhằm bảo vệ quốc gia này sau chiến tranh mà còn để bảo vệ trật tự an ninh của cả lục địa. Ý tưởng về thỏa thuận an ninh đa tầng, trong đó Mỹ đóng vai trò then chốt, đang được nhiều bên thúc đẩy thảo luận.

Cuộc gặp nồng ấm

Đáng chú ý, trong suốt buổi gặp, cả ông Trump và ông Zelensky đều lựa chọn ngôn từ thận trọng, tránh tái diễn màn tranh cãi gay gắt hồi tháng 2 khi Phó tổng thống J.D. Vance công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine. Lần này, ông Vance cũng hiện diện trong phòng nhưng giữ im lặng.

Ông Trump cảm ơn ông Zelensky Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.

Phía Ukraine cũng thể hiện sự thay đổi đáng kể. Mở đầu cuộc gặp, ông Zelensky cảm ơn nỗ lực của ông Trump nhằm “ngăn chặn thương vong và chấm dứt chiến sự”.

Ông còn bày tỏ sự trân trọng với lá thư mà Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gửi cho Tổng thống Putin, trong đó bày tỏ lo ngại về số phận trẻ em trong cuộc xung đột.

Trang phục chỉnh tề của ông Zelensky cũng gây chú ý. Phóng viên Brian Glenn của Real America’s Voice - người từng chê ông không mặc vest trong lần gặp trước - lần này khen ngợi: “Ông trông thật tuyệt trong bộ đồ đó”, khiến ông Trump cười hưởng ứng: “Tôi cũng vừa nói vậy”.

Không bỏ lỡ cơ hội, ông Zelensky đáp lại bằng cách trêu Glenn rằng anh dường như vẫn mặc bộ vest giống hồi tháng 2, khiến căn phòng bật cười.