Ông Trump dừng họp với EU, Ukraine để gọi điện cho ông Putin

  • Thứ ba, 19/8/2025 06:06 (GMT+7)
  2 giờ trước

Giữa lúc thảo luận với Zelensky và lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tạm dừng để gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump cảm ơn ông Zelensky Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tạm dừng cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu vào ngày 18/8 để thực hiện cuộc gọi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ với CNN.

Nguồn tin cho biết các lãnh đạo châu Âu không có mặt trong cuộc trao đổi này.

Một quan chức châu Âu xác nhận với CNN rằng ông Trump đã dừng đàm phán với ông Zelensky và các đối tác châu Âu nhằm thực hiện cuộc gọi cho ông Putin.

Thông tin này được tờ Bild của Đức đưa tin đầu tiên, cho biết cuộc thương lượng tại Nhà Trắng sẽ tiếp tục sau khi cuộc gọi kết thúc.

Sau đó, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, ông Serhiy Nykyforov, cho hay các cuộc thương lượng giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo châu Âu đã nối lại tại Phòng Bầu dục theo hình thức “chỉ có lãnh đạo”.

Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận rằng ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu vẫn đang có mặt trong Phòng Bầu dục cùng với ông Trump.

hop da phuong Trump EU, xung dot Ukraine, cuoc gap Trump Zelensky, thoa thuan ngung ban, dam phan ba ben anh 1

Tổng thống Trump trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo EU tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ngồi cạnh ông là Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Reuters.

Trước đó, tại cuộc họp công khai với riêng ông Zelensky, ông Trump cũng nói với báo giới rằng ông dự định sẽ gọi cho nhà lãnh đạo Nga sau khi kết thúc các phiên làm việc cùng Zelensky và lãnh đạo châu Âu.

“Tôi vừa gián tiếp trao đổi với Tổng thống Putin và chúng tôi sẽ có một cuộc gọi ngay sau khi các cuộc gặp hôm nay kết thúc”, ông Trump cho hay. “Có thể sẽ có hoặc không một cuộc gặp 3 bên”.

Ông Trump ám chỉ đến khả năng tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp với sự tham gia của ông, ông Zelensky và ông Putin.

“Tôi nghĩ nếu có một cuộc gặp 3 bên, cơ hội chấm dứt xung đột là khá lớn. Nhưng hiện giờ ông ấy (Putin) đang chờ cuộc gọi của tôi sau khi tôi hoàn tất buổi làm việc này”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Trump đón tiếp ông Zelenky tại Nhà Trắng Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp được đánh giá là cởi mở và thân thiện tại Nhà Trắng.

Phương Linh

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu

    Liên minh châu Âu có tên tiếng Anh "European Union" viết tắt là EU, là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. EU được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1/11/1993 nhằm phát triển thị trường chung thông qua hệ thống luật pháp tiêu chuẩn áp dụng cho các nước thành viên. EU có một số cơ quan chính để điều hành quá trình hoạt động của mình là Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Tòa án Tư pháp.

    Bạn có biết: Liên minh châu Âu có nguồn gốc từ Cộng đồng Than Thép châu Âu từ 6 quốc gia thành viên ban đầu vào năm 1951 đến nay đã phát triển lớn mạnh hơn về số lượng lẫn chất lượng.

    • Thành lập: 1/11/1993
    • Thành viên: 28
    • Trụ sở: Brussels, Bỉ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

