Ông Trump dừng họp với EU, Ukraine để gọi điện cho ông Putin

Giữa lúc thảo luận với Zelensky và lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tạm dừng để gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump cảm ơn ông Zelensky Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tạm dừng cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu vào ngày 18/8 để thực hiện cuộc gọi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ với CNN.



Nguồn tin cho biết các lãnh đạo châu Âu không có mặt trong cuộc trao đổi này.

Một quan chức châu Âu xác nhận với CNN rằng ông Trump đã dừng đàm phán với ông Zelensky và các đối tác châu Âu nhằm thực hiện cuộc gọi cho ông Putin.

Thông tin này được tờ Bild của Đức đưa tin đầu tiên, cho biết cuộc thương lượng tại Nhà Trắng sẽ tiếp tục sau khi cuộc gọi kết thúc.

Sau đó, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, ông Serhiy Nykyforov, cho hay các cuộc thương lượng giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo châu Âu đã nối lại tại Phòng Bầu dục theo hình thức “chỉ có lãnh đạo”.

Một quan chức Nhà Trắng cũng xác nhận rằng ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu vẫn đang có mặt trong Phòng Bầu dục cùng với ông Trump.

Tổng thống Trump trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo EU tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ngồi cạnh ông là Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Reuters.

Trước đó, tại cuộc họp công khai với riêng ông Zelensky, ông Trump cũng nói với báo giới rằng ông dự định sẽ gọi cho nhà lãnh đạo Nga sau khi kết thúc các phiên làm việc cùng Zelensky và lãnh đạo châu Âu.

“Tôi vừa gián tiếp trao đổi với Tổng thống Putin và chúng tôi sẽ có một cuộc gọi ngay sau khi các cuộc gặp hôm nay kết thúc”, ông Trump cho hay. “Có thể sẽ có hoặc không một cuộc gặp 3 bên”.

Ông Trump ám chỉ đến khả năng tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp với sự tham gia của ông, ông Zelensky và ông Putin.

“Tôi nghĩ nếu có một cuộc gặp 3 bên, cơ hội chấm dứt xung đột là khá lớn. Nhưng hiện giờ ông ấy (Putin) đang chờ cuộc gọi của tôi sau khi tôi hoàn tất buổi làm việc này”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

