TT Trump: Cuộc gặp Putin - Zelensky đang được thu xếp

Tổng thống Nga Putin được cho là đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong vòng hai tuần tới, theo tiết lộ từ Thủ tướng Đức, trong khi Tổng thống Trump cho biết đang thu xếp cuộc gặp, địa điểm sẽ được xác định sau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 đăng tải trên nền tảng Truth Social cho biết ông đang thúc đẩy tiến trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine, với kế hoạch tổ chức lần lượt hai cuộc gặp: trước tiên là cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, sau đó là hội nghị ba bên có sự tham gia của chính ông.

Ông Trump bắt đầu thu xếp hội nghị hòa bình



“Sau khi các cuộc họp kết thúc, tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu thu xếp một cuộc gặp, địa điểm sẽ được xác định sau, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Sau cuộc gặp đó, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên”, ông Trump viết.

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ông Trump cho biết đang thu xếp cuộc gặp giữa Nga và Ukraine và giữa 3 nước. Ảnh: Reuters

Ông cũng cho biết Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff hiện đang “phối hợp với Nga và Ukraine” để thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Tổng thống Mỹ mô tả cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm nay là “một bước đầu rất tích cực cho cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm”.

Tổng thống Putin bất ngờ đồng ý gặp Tổng thống Zelensky

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiết lộ với báo giới rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với ông Trump rằng ông “sẵn sàng gặp ông Zelensky trong vòng hai tuần tới”. Đây là lần đầu tiên ông Putin đồng ý về mặt nguyên tắc cho một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ukraine.

Cùng lúc, Điện Kremlin cũng xác nhận cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin đã diễn ra "nửa tiếng trước", theo thông báo được đăng tải qua trợ lý Yuri Ushakov.

Tổng thống Mỹ được cho là đã thông báo với ông Putin về các cuộc hội đàm vừa kết thúc với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ ủng hộ đối thoại trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine, đồng thời nhất trí xem xét khả năng nâng cấp cấp độ đại diện trong tiến trình này.

Theo phía Nga, ông Putin một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực cá nhân từ ông Trump nhằm tìm kiếm giải pháp dài hạn cho cuộc xung đột.

Cuộc điện đàm được mô tả là "thẳng thắn và mang tính xây dựng cao", trong đó hai bên cam kết duy trì liên lạc thường xuyên không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn các chủ đề quốc tế và song phương khác.

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đối thoại, không kèm điều kiện

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8 cho biết ông sẵn sàng tham gia cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh.

Phát biểu trước báo giới bên ngoài Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kyiv không tìm kiếm một sự tạm dừng chiến sự, mà cần một nền hòa bình thực sự.

Ông Zelensky nói đã thảo luận về các bảo đảm an ninh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo châu Âu, đồng thời nhận được "tín hiệu quan trọng" từ phía Mỹ rằng Washington sẵn sàng tham gia và hỗ trợ điều phối cơ chế này. Kết quả các cuộc thảo luận tại Washington được ông đánh giá là “tốt, bình thường”.

Tổng thống Zelensky tiết lộ thêm rằng trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin sau khi các cuộc họp kết thúc, phía Nga đã đề xuất tổ chức trước một cuộc gặp song phương giữa Nga và Ukraine, sau đó là hội nghị ba bên có sự tham gia của ông Trump.

Tổng thống Mỹ, Ukraine và các nhà lãnh đạo EU tại cuộc họp đa phương về vấn đề Ukraine được tổ chức tại Washington ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

Ông nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng tham dự “bất kỳ hình thức” đối thoại nào, không kèm điều kiện tiên quyết. Ông cũng xác nhận đã có cuộc trao đổi sâu với ông Trump về vấn đề lãnh thổ, và cho biết các chi tiết liên quan đến bảo đảm an ninh có thể sẽ được thống nhất trong vòng 10 ngày.

Ukraine và Mỹ đã đạt thỏa thuận về việc mua máy bay không người lái, đồng thời Kyiv cũng đưa ra đề nghị mua khoảng 90 tỷ USD vũ khí từ Mỹ. Dù vậy, theo ông Zelensky, các vấn đề lãnh thổ vẫn sẽ do Nga và Ukraine tự quyết định trong khuôn khổ đối thoại.

Phát ngôn này cho thấy lập trường mềm mỏng hơn của Kyiv so với những tháng trước, khi chính phủ Ukraine còn đặt điều kiện tiên quyết là Nga phải rút quân trước khi đàm phán.

Nếu cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra như dự kiến, đây sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong tiến trình hòa bình kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2021.

Châu Âu nhấn mạnh “hòa bình phải thực chất”

Phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Trump, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết các bên đã đạt đồng thuận về việc xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời nhất trí các bước đi cụ thể sẽ được hoàn thiện trong vòng một tuần tới.

Ông tiết lộ “liên minh thiện chí” đã làm nền từ trước và sẽ tiếp tục mở rộng, nhưng chưa có nội dung cụ thể nào về vai trò của Mỹ, dù Tổng thống Trump cam kết sẽ sớm thông báo.

Ông Stubb nhấn mạnh thông điệp quan trọng nhất mà các bên cùng chia sẻ là: "Đổ máu phải chấm dứt". Tổng thống Trump, theo ông Stubb, đã tự mình gọi điện cho ông Putin và đề xuất tổ chức cuộc gặp với ông Zelensky. Tuy nhiên, ông Stubb tỏ ra hoài nghi về sự cam kết của Tổng thống Nga, đặt câu hỏi liệu ông Putin có “đủ dũng khí” để tham dự cuộc gặp này hay không.

Tương tự, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng vẫn chưa thể chắc chắn về việc ông Putin có tham gia hội nghị hay không, dù đã đồng ý về mặt nguyên tắc trong cuộc điện đàm với ông Trump.

“Chúng tôi không biết liệu Tổng thống Nga có đủ can đảm để dự cuộc gặp như vậy hay không. Vì vậy, cần tiếp tục thuyết phục ông ấy,” ông Merz nói.

Lãnh đạo Đức tiết lộ cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky dự kiến diễn ra trong vòng hai tuần tới, tại một địa điểm chưa được xác định. Sau đó, ông Trump sẽ mời hai nhà lãnh đạo tham dự hội nghị ba bên để khởi động tiến trình đàm phán thực chất.

Ông Merz cũng ca ngợi sự thống nhất của châu Âu trong cuộc họp với phía Mỹ, đồng thời nhấn mạnh toàn bộ châu lục cần phải tham gia vào cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine. “Mọi người đều cảm thấy đây là những ngày mang tính quyết định đối với Ukraine và cả châu Âu,” ông nói.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định cuộc gặp tại Nhà Trắng là một bước tiến quan trọng. Trong chương trình “The Ingraham Angle” trên Fox News, ông Rutte tiết lộ rằng các bên đã bàn về việc xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh kiểu “Điều 5” dành cho Ukraine, song không có nội dung nào liên quan đến việc đưa quân vào nước này.

Ông nhấn mạnh rằng sẽ cần thêm vài ngày để hoàn thiện chi tiết, nhưng việc Mỹ chính thức tham gia vào tiến trình là một “bước đột phá”.