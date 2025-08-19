Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump lỡ lời

  • Thứ ba, 19/8/2025 06:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Trump gây chú ý khi vô tình tiết lộ ông Putin “có thể muốn làm hòa" vì ông, trong khi Tổng thống Pháp Macron kêu gọi mở rộng bàn đàm phán để bảo đảm an ninh toàn châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp đa phương tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

Trước thềm cuộc họp đa phương tại Nhà Trắng ngày 18/8 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có buổi gặp riêng công khai với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump đã vô tình để lộ đoạn trao đổi riêng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron qua micro chưa tắt.

"Putin muốn thỏa thuận vì tôi"

Trong đoạn hội thoại, ông Trump thì thầm: “Tôi nghĩ ông ấy (Putin) muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ ông ấy muốn thỏa thuận vì tôi, anh hiểu không? Nghe có vẻ điên rồ, nhưng là như vậy”.

Tại cuộc họp riêng trước đó với ông Zelensky, ông Trump cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tổ chức hội nghị ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Ông nhiều lần khẳng định tin tưởng Putin thực sự muốn kết thúc xung đột và tin tưởng cuộc gặp này “sẽ xảy ra”.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Macron đã đưa ra một ý tưởng khác: bổ sung thêm một lãnh đạo châu Âu vào bàn đàm phán, biến hội nghị thành bốn bên.

“Nếu nói về đảm bảo an ninh, chúng ta phải bàn đến an ninh của toàn bộ châu Âu. Vì thế, cần thiết có một cuộc gặp bốn bên”, ông Macron nhấn mạnh.

Ông Macron không nói rõ “bên thứ tư” nên là ai - Pháp, Liên minh châu Âu, NATO hay một đại diện khác - nhưng thông điệp của ông phản ánh lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu rằng số phận an ninh của cả lục địa không thể tách rời tiến trình hòa bình Ukraine.

Dù vậy, giới quan sát nhận định Trump khó có thể đồng ý với đề xuất này trong ngắn hạn, khi ông đang muốn giữ vai trò trung tâm trong tiến trình hòa bình.

Ông Trump cảm ơn ông Zelensky Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.

Phát biểu trong Phòng Bầu Dục, ông Trump cho biết ông thích ý tưởng về một lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh các bên vẫn có thể tiến hành đàm phán hòa bình ngay cả khi chiến sự tiếp diễn.

“Tôi ước họ có thể ngừng lại, tôi muốn họ dừng. Nhưng xét về chiến lược, điều đó có thể gây bất lợi cho một trong hai phía”, ông nói.

Nhận định này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ các lãnh đạo châu Âu. Xuất hiện cùng ông Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đều cho rằng ngừng bắn là điều kiện bắt buộc trước khi bước vào đàm phán thực chất, theo CNN.

“Tôi không thể hình dung cuộc gặp tiếp theo diễn ra khi chưa có ngừng bắn”, ông Merz khẳng định. “Hãy làm việc vì điều đó và gia tăng sức ép với Nga”.

Ông Trump đón tiếp ông Zelenky tại Nhà Trắng Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp được đánh giá là cởi mở và thân thiện tại Nhà Trắng.

Những vấn đề thảo luận chính trong cuộc gặp về Ukraine tại Mỹ

Lệnh ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine là những vấn đề quan trọng nhất sẽ được thảo luận tại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine cùng các nhà lãnh đạo châu Âu.

12 giờ trước

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

