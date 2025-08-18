Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Những vấn đề thảo luận chính trong cuộc gặp về Ukraine tại Mỹ

  • Thứ hai, 18/8/2025 19:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lệnh ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine là những vấn đề quan trọng nhất sẽ được thảo luận tại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine cùng các nhà lãnh đạo châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Nhà Trắng hôm 28/2/2025. Ảnh: Reuters

Ngày 18/8, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết lệnh ngừng bắn và bảo đảm an ninh cho Ukraine là những vấn đề quan trọng nhất sẽ được thảo luận tại cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng các nhà lãnh đạo châu Âu.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã kêu gọi tăng cường gây áp lực cho Nga, trong đó có cả việc viện trợ nhiều hơn cho Ukraine, để thúc đẩy Moskva hướng tới hòa bình lâu dài.

Ông Wadephul cho rằng đảm bảo an ninh bền vững là vấn đề trọng tâm của cuộc gặp tại Mỹ vì Ukraine cần có năng lực phòng vệ hiệu quả ngay cả sau khi đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, cùng các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, sẽ hội đàm tại thủ đô Washington vào ngày 18/8 để thảo luận về xung đột tại Ukraine.

Cuộc gặp trên diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska ngày 15/8 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố không có thỏa thuận nào đạt được sau cuộc gặp, nhưng cuộc đàm phán được đánh giá tích cực, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc gặp diễn ra “kịp thời và rất hữu ích”.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://www.vietnamplus.vn/nhung-van-de-thao-luan-chinh-trong-cuoc-gap-ve-ukraine-tai-my-post1056451.vnp

TTXVN

Trump Zelensky Donald Trump Mỹ Đức Alaska Liên bang Nga Volodymyr Zelensky Donald Trump Tổng thống Mỹ Ukraine Vladimir Putin Trump Mỹ Xung đột Chiến tranh Tổng thống Ukraine Tổng thống nga Nhà trắng

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý