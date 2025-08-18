Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Zelensky được dự đoán mặc quân phục trong cuộc gặp với ông Trump

  • Thứ hai, 18/8/2025 19:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước cuộc gặp quan trọng với ông Trump tại Washington, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được dự đoán sẽ chọn trang phục quân sự để thể hiện phong thái "nghiêm túc hơn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện với chiếc áo polo đen quen thuộc trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều khả năng sẽ xuất hiện với phong cách trang trọng hơn khi có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, D.C. vào ngày 18/8, theo dự đoán của một nhà thiết kế từng hợp tác với ông.

“Ngày mai, gần như chắc chắn ông ấy sẽ không mặc áo polo”, nhà thiết kế Elvira Gasanova chia sẻ với Fox News Digital.

“Tôi cho rằng ông ấy sẽ chọn một bộ quân phục đen hoặc áo sơ mi phong cách quân sự phối cùng quần tây, có thể thêm áo khoác”, nhà thiết kế người Ukraine chia sẻ.

Trong bối cảnh từng vấp phải nhiều chỉ trích vì phong cách ăn mặc quá đơn giản, ông Zelensky được cho là sẽ lựa chọn hình ảnh “nghiêm túc hơn, dù ít mang tính biểu tượng hơn”, theo Gasanova.

“Sau những ý kiến bàn tán về chuyện ‘không mặc vest’, ông ấy chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn”, bà nói thêm.

Trong nhiều dịp trước, phong cách thời trang đời thường của Tổng thống Ukraine từng gây tranh cãi, đặc biệt trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 2.

Khi đó, cuộc gặp giữa ông Zelensky, Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance đã trở nên căng thẳng, thậm chí biến thành màn đối thoại gay gắt xoay quanh “lá bài” mà Ukraine đang nắm giữ và mức độ “biết ơn” của Kyiv đối với Washington.

Một phóng viên từng đặt câu hỏi thẳng: “Tại sao ông không mặc vest? Ông đang hiện diện tại văn phòng cấp cao nhất của đất nước này, vậy mà lại từ chối mặc vest. Ông có sở hữu vest không?”

Khác với nhiều chính trị gia, ông Zelensky không có đội ngũ stylist riêng. Gasanova - nhà sáng lập hai thương hiệu thời trang Ukraine GASANOVA và DAMIRLI - cho biết bà từng thiết kế trang phục cho cả Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska.

“Chúng tôi đã gửi nhiều mẫu trang phục đến văn phòng Tổng thống, từ áo thêu truyền thống, áo polo đến vest. Nhưng số lần thử đồ trực tiếp với ông Volodymyr rất hiếm, bởi ông ấy hầu như không có thời gian. Hơn nữa, việc thử đồ cũng gây áp lực vì cơ thể ông liên tục thay đổi”, Gasanova chia sẻ.

Theo bà, chiến dịch quân sự do Nga phát động đã để lại ảnh hưởng rõ rệt lên thể trạng của Zelensky: ông sút cân trong giai đoạn căng thẳng, rồi lại phải duy trì tập luyện để lấy lại khối cơ.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky diễn ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska nhằm thảo luận khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Đây là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đầu tiên kể từ tháng 6/2021, dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, 8 tháng trước khi ông Putin phát động cuộc chiến.

Hiện phía Nhà Trắng cũng như Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa đưa ra bình luận chính thức trước đề nghị phản hồi từ Fox News Digital.

Phương Linh

cuộc gặp Trump Zelensky thượng đỉnh Trump Putin xung đột Ukraine áo polo đen quân phục Donald Trump Mỹ ông Trump ông Zelensky vest ông Putin EU

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

