Tổng thống Ukraine đặt kỳ vọng hòa bình vào Mỹ và châu Âu

Tới Washington gặp ông Trump, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ bảo vệ độc lập, đồng thời kỳ vọng sức mạnh chung cùng Mỹ - châu Âu sẽ buộc Nga phải chấp nhận hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại Washington D.C. hôm 17/8 để chuẩn bị cho cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và loạt lãnh đạo châu Âu, nhấn mạnh mong muốn chấm dứt xung đột với Nga “một cách nhanh chóng và bền vững”, theo Reuters.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky khẳng định: “Ngày mai tôi sẽ gặp Tổng thống Trump và các lãnh đạo châu Âu. Tôi biết ơn @POTUS vì lời mời này. Chúng ta cùng chung khát vọng chấm dứt xung đột nhanh chóng, đáng tin cậy, và hòa bình phải lâu dài.

"Không thể lặp lại sai lầm trước đây, khi Ukraine bị buộc phải từ bỏ Crimea và một phần Donbas để rồi trở thành bược đệm cho Nga. Người dân Ukraine đang chiến đấu vì đất nước, vì độc lập của mình. Tôi tin rằng với sức mạnh chung cùng Mỹ và châu Âu, chúng ta sẽ buộc Nga phải chấm dứt cuộc xung đột”.

Ông Zelensky đồng thời cũng cho biết quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến tại Donetsk và Sumy, nhấn mạnh niềm tin vào khả năng bảo vệ đất nước, củng cố an ninh và duy trì sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây.

Bài đăng của Tổng thống Zelensky. Ảnh

Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, cuộc hội đàm song phương giữa ông Trump và ông Zelensky sẽ diễn ra lúc 13h15 ngày 18/8 (giờ địa phương), sau đó vào 15h cùng ngày, ông Trump sẽ tham dự cuộc họp đa phương với các nhà lãnh đạo châu Âu đang có mặt tại Washington.

Đây là lần đầu tiên ông Zelensky quay trở lại Phòng Bầu dục kể từ cuộc chạm trán căng thẳng với Tổng thống Trump hôm 28/2, khi cuộc thảo luận giữa hai bên bị cắt ngắn đột ngột và khiến dư luận hoài nghi về triển vọng Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Trong cuộc gặp đó, ông Trump cùng Phó tổng thống JD Vance đã công khai chỉ trích ông Zelensky ngay trên sóng truyền hình, cáo buộc ông “vô ơn” trước các gói viện trợ của Mỹ kể từ khi Nga tiến hành khởi động chiến dịch quân sự ba năm trước, đồng thời thúc giục Ukraine nhanh chóng đàm phán hòa bình.

Màn đối đầu gay gắt đã đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ Kyiv - Washington, vốn thân thiện hơn dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, và làm dấy lên lo ngại ông Trump có thể cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Căng thẳng thậm chí bùng phát hơn ở phần trả lời câu hỏi cuối buổi họp báo. Phó tổng thống Vance cáo buộc ông Zelensky “thiếu tôn trọng” và “không biết ơn” các nỗ lực ngoại giao của Trump, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ra nghi ngờ về việc có thể tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin.