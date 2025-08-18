Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump yêu cầu Ukraine từ bỏ Crimea và không gia nhập NATO

  • Thứ hai, 18/8/2025 10:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cuộc gặp giữa ông Trump, ông Zelensky và loạt lãnh đạo châu Âu được dự đoán sẽ nhiều căng thẳng khi ông Trump tuyên bố Ukraine chỉ có thể kết thúc xung đột nếu từ bỏ Crimea và cam kết không gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2. Ảnh: Reuters.

“Ông Zelensky có thể chấm dứt xung đột với Nga gần như ngay lập tức, nếu muốn, hoặc tiếp tục chiến đấu”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

“Hãy nhớ cuộc xung đột bắt đầu thế nào. Crimea đã được Obama ‘trao’ cho Nga cách đây 12 năm mà không cần nổ súng, và Ukraine tuyệt đối không được gia nhập NATO. Có những điều sẽ không bao giờ thay đổi!!!”

Bài đăng này cho thấy sức ép lớn mà Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ phải đối mặt trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 18/8, khi ông Trump tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Hai điều kiện mà ông Trump nêu ra: để mất Crimea (vùng lãnh thổ Nga sáp nhập năm 2014) và cam kết không gia nhập NATO - cũng chính là những yêu cầu lâu nay mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra để kết thúc chiến sự, CNN cho biết.

Các lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc gặp cùng ông Zelensky bày tỏ lo ngại rằng sự kiện này có thể biến thành áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ trước những điều kiện của ông Putin được nêu tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska tuần trước.

Các nhà lãnh đạo kỳ vọng sẽ có thêm thông tin từ ông Trump về những nhượng bộ tiềm năng mà Moscow có thể đưa ra trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình, cũng như vai trò của Mỹ trong việc cung cấp các bảo đảm an ninh lâu dài.

“Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại tại Nhà Trắng. Chưa bao giờ có nhiều lãnh đạo châu Âu đến cùng lúc như vậy. Tôi rất vinh dự được tiếp đón họ!!!”, ông Trump viết thêm trong một bài đăng khác sau thông điệp gửi tới ông Zelensky.

Tháp tùng Tổng thống Ukraine trong chuyến thăm Nhà Trắng lần này là một loạt lãnh đạo hàng đầu châu Âu: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

