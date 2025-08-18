Ông Trump yêu cầu Ukraine từ bỏ Crimea và không gia nhập NATO

Cuộc gặp giữa ông Trump, ông Zelensky và loạt lãnh đạo châu Âu được dự đoán sẽ nhiều căng thẳng khi ông Trump tuyên bố Ukraine chỉ có thể kết thúc xung đột nếu từ bỏ Crimea và cam kết không gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2. Ảnh: Reuters.

“Ông Zelensky có thể chấm dứt xung đột với Nga gần như ngay lập tức, nếu muốn, hoặc tiếp tục chiến đấu”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

“Hãy nhớ cuộc xung đột bắt đầu thế nào. Crimea đã được Obama ‘trao’ cho Nga cách đây 12 năm mà không cần nổ súng, và Ukraine tuyệt đối không được gia nhập NATO. Có những điều sẽ không bao giờ thay đổi!!!”

Bài đăng này cho thấy sức ép lớn mà Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ phải đối mặt trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 18/8, khi ông Trump tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Hai điều kiện mà ông Trump nêu ra: để mất Crimea (vùng lãnh thổ Nga sáp nhập năm 2014) và cam kết không gia nhập NATO - cũng chính là những yêu cầu lâu nay mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra để kết thúc chiến sự, CNN cho biết.

Các lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc gặp cùng ông Zelensky bày tỏ lo ngại rằng sự kiện này có thể biến thành áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ trước những điều kiện của ông Putin được nêu tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska tuần trước.

Các nhà lãnh đạo kỳ vọng sẽ có thêm thông tin từ ông Trump về những nhượng bộ tiềm năng mà Moscow có thể đưa ra trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình, cũng như vai trò của Mỹ trong việc cung cấp các bảo đảm an ninh lâu dài.

“Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại tại Nhà Trắng. Chưa bao giờ có nhiều lãnh đạo châu Âu đến cùng lúc như vậy. Tôi rất vinh dự được tiếp đón họ!!!”, ông Trump viết thêm trong một bài đăng khác sau thông điệp gửi tới ông Zelensky.

Tháp tùng Tổng thống Ukraine trong chuyến thăm Nhà Trắng lần này là một loạt lãnh đạo hàng đầu châu Âu: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte.