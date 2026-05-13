TT Trump tới Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng sự hộ tống của dàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ.

Máy bay của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: CNN.

Tối 13/5, Không lực Một chở ông Trump cùng phái đoàn Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Theo lịch trình, ông Trump sẽ tham dự một lễ đón ngắn tại sân bay.

Cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính trực tiếp dẫn đầu đoàn đón tiếp.

Ông Hàn Chính được xem là “đặc phái viên” của ông Tập trong các sự kiện ngoại giao lớn. Năm ngoái, ông từng tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump tại Mỹ. Ông cũng là cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị - cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi vừa hạ cánh xuống sân bay tại Bắc Kinh tối 13/5. Ảnh: Reuters

Theo Nhà Trắng, tham gia lễ đón còn có Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc.

Tổng thống Mỹ cũng được chào đón bởi khoảng 300 thanh niên Trung Quốc trong đồng phục xanh - trắng đồng bộ, diễu hành dọc đường băng và vẫy cờ Trung Quốc. Buổi lễ còn có đội danh dự quân đội cùng ban nhạc quân đội tham gia.

Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Tập dự kiến chỉ diễn ra vào sáng 14/5.

Tháp tùng Tổng thống Mỹ tại Bắc Kinh có nhiều nhân vật chủ chốt trong bộ máy an ninh - kinh tế của Washington, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer - những người cùng di chuyển trên chuyên cơ Không lực Một.

Các thành viên quân đội chuẩn bị cho lễ đón tiếp khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến thăm nước này, tại Bắc Kinh, (Trung Quốc) ngày 13/5. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bay tới Bắc Kinh từ Seoul, Hàn Quốc, sau khi tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với phía Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.

Đáng chú ý, hơn một chục lãnh đạo doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn cũng góp mặt trong chuyến công du, trong đó có CEO Apple Tim Cook, CEO Tesla Elon Musk, CEO Nvidia Jesen Huang, CEO Boeing Kelly Ortberg cùng bà Meta Dina Powell McCormick - người từng phục vụ trong chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu.

Ngoài ra còn có các lãnh đạo và đại diện từ hàng loạt tập đoàn tài chính, công nghệ và công nghiệp lớn như BlackRock, Blackstone, Cargill, Citi, GE Aerospace, Goldman Sachs, Mastercard, Qualcomm và Visa.

