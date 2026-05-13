Chó nghiệp vụ, màn chắn phủ kín khách sạn đón ông Trump tại Trung Quốc

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, cảnh sát vũ trang, chó nghiệp vụ và màn chắn riêng tư xuất hiện dày đặc quanh khu vực khách sạn được cho là ông Trump sẽ lưu trú.

Ngày 12/5, Bắc Kinh đồng loạt tăng cường an ninh và chuẩn bị các địa điểm trọng yếu trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng cuộc hội đàm được chờ đợi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này.

Ông Trump dự kiến lưu trú tại khách sạn 5 sao Four Seasons ở đông bắc Bắc Kinh sau khi đến Trung Quốc vào tối 13/5. Phái đoàn Mỹ nhiều khả năng sẽ ở tại khách sạn Kempinski Beijing Yansha Centre gần đó.

Dù cả Washington và Bắc Kinh chưa chính thức công bố nơi lưu trú của đoàn Mỹ, hệ thống đặt phòng tại hai khách sạn này đã ngừng nhận khách từ ngày 12 đến 14/5.

Hai quan chức Mỹ nói với SCMP rằng ông Trump dự kiến có mặt tại Four Seasons vào tối 13/5, trong khi một số thành viên phái đoàn sẽ lưu trú tại Kempinski. Các nhân sự tiền trạm của Mỹ đã tới Four Seasons từ ngày 11/5 để chuẩn bị.

Các công nhân đang tiến hành công tác chuẩn bị tại khách sạn Four Seasons Bắc Kinh ngày 12/5, trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Alcott Wei.

Khách sạn Four Seasons Bắc Kinh khai trương năm 2012 và chỉ cách Đại sứ quán Mỹ khoảng 700 m. Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2017, ông Trump từng nghỉ tại khách sạn St Regis Beijing.

Sáng 12/5, nhân viên Trung Quốc và Mỹ đã xuất hiện tại sảnh Four Seasons để phối hợp công tác chuẩn bị.

Một nhân viên khách sạn cho biết toàn bộ nhà hàng và cửa hàng bánh ngọt tại Four Seasons sẽ ngừng phục vụ công chúng từ trưa 12/5, đồng thời nhiều nhân viên được cho nghỉ ba ngày.

Ngay trong buổi sáng, khách sạn bắt đầu lắp đặt thêm thiết bị kiểm tra an ninh và dựng các tấm chắn riêng tư mật độ cao che kín khu vực cổng chính.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng áp dụng kiểm soát giao thông quanh cả hai khách sạn, hạn chế phương tiện và người đi bộ qua lại. Cảnh sát vũ trang được triển khai dày đặc trước lối vào chính.

Một tuyến đường dịch vụ phía tây khách sạn Four Seasons cũng bị phong tỏa. Hàng loạt xe cảnh sát, xe buýt cùng các xe tải được cho là thuộc phái đoàn Mỹ đỗ kín tuyến đường này. Cảnh sát đi cùng chó nghiệp vụ tiến hành rà soát an ninh từng phương tiện.

Hiện các biện pháp an ninh chủ yếu tập trung quanh khu vực khách sạn, song giới quan sát cho rằng Bắc Kinh có thể tiếp tục siết chặt hơn trong những ngày tới.

Các nhân viên an ninh đứng gác tại một điểm kiểm soát gần khách sạn nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​lưu trú trước chuyến thăm Trung Quốc, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 13/5. Ảnh: Reuters.

Ga tàu điện Liangmaqiao - điểm metro gần hai khách sạn nhất - vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cảnh sát vũ trang đã được bố trí tại nhiều cửa ga để kiểm tra giấy tờ hành khách, biện pháp thường thấy ở Bắc Kinh mỗi khi diễn ra sự kiện lớn.

Theo lịch trình Nhà Trắng công bố, chiều 14/5 ông Trump sẽ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Thiên Đàn - nơi từng diễn ra các nghi lễ tế trời của hoàng đế Trung Hoa dưới triều Minh và Thanh.

Ban quản lý Thiên Đàn thông báo địa điểm này sẽ đóng cửa với công chúng từ ngày 12 đến 14/5.

Từ đầu tháng đến nay, nhiều máy bay vận tải quân sự C-17 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh để vận chuyển thiết bị an ninh, khí tài của Mật vụ Mỹ và hệ thống liên lạc phục vụ chuyến thăm.

Ngày 11/5, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video được cho là ghi lại cảnh xe quái thú “The Beast” - chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Mỹ - xuất hiện gần khu Liangmaqiao ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, SCMP cho biết chưa thể xác minh độc lập tính xác thực của video này.