Mạng xã hội Trung Quốc 'bùng nổ' khi ông Trump tới Bắc Kinh

Các chủ đề liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng chiếm sóng Weibo, phản ánh sự quan tâm lớn của người dân Trung Quốc với chuyến thăm cấp cao này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ đón tiếp tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 13/5. Ảnh: Reuters.

Tối 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du kéo dài hai ngày với hàng loạt cuộc hội đàm được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Mỹ - Trung.

Ngay khi chuyên cơ chở ông Trump hạ cánh xuống thủ đô Trung Quốc, hashtag “#WelcomeTrumpToChina” (Chào mừng ông Trump tới Trung Quốc) nhanh chóng leo lên vị trí chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo - mạng xã hội lớn nhất nước này.

Nhiều bình luận thể hiện thái độ tích cực như “Chào mừng!” hay “Hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên!” - cụm từ vốn thường xuyên được nhà chức trách Trung Quốc sử dụng để nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ cùng có lợi.

Ngoài ra, hashtag “Trump arrives in Beijing” (Ông Trump tới Bắc Kinh) cũng nhanh chóng bùng nổ trên Weibo, thu hút hơn 54 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, biệt danh của ông Trump tại Trung Quốc “Jianguo” (Kiến Quốc) cũng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Cụm từ này có nghĩa đen là “Ông Trump giúp xây dựng đất nước”, mang hàm ý rằng chính sách đối ngoại theo hướng biệt lập cùng chương trình nghị sự gây tranh cãi trong nước của ông Trump vô tình giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng và vượt Washington trên trường quốc tế.

Tại sân bay Bắc Kinh, khoảng 300 thiếu nhi Trung Quốc trong trang phục đồng phục xanh - trắng đã đứng dọc đường băng, vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc khi ông Trump bước xuống từ chuyên cơ Không lực Một. Tháp tùng ông còn có con trai Eric Trump và con dâu Lara Trump.

Đám đông tụ tập bên ngoài khách sạn Four Seasons, nơi ông Trump sẽ lưu trú. Ảnh: X.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã đã trực tiếp ra đón ở chân cầu thang máy bay. Ông Hàn và ông Trump cùng sải bước trên thảm đỏ trong tiếng hô vang bằng tiếng Trung của các em nhỏ: “Chào mừng, chào mừng, nhiệt liệt chào mừng!”. Đáp lại, Tổng thống Mỹ giơ nắm tay chào trước khi lên đoàn xe hộ tống đang chờ sẵn.

Tuyến đường cao tốc rời sân bay được trang trí dày đặc cờ Mỹ và Trung Quốc, trong khi các tòa nhà chọc trời trong thành phố rực sáng với dòng chữ tiếng Trung mang ý nghĩa: “Bắc Kinh chào mừng”.

Hiện đoàn xe hộ tống ông Trump, với hàng loạt môtô cảnh sát hộ tống hai bên, đã di chuyển tới khách sạn Four Seasons tại Bắc Kinh. Trước đó, từ ngày 12/5, khách sạn này đã ngừng nhận khách, siết an ninh và dựng màn chắn riêng tư trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.

