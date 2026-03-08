TT Trump lại phát động thêm một cuộc chiến

Tại hội nghị "Lá chắn châu Mỹ" diễn ra ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố thành lập một liên minh quân sự mới nhằm "xóa sổ các băng đảng ma túy" tại Tây Bán cầu.

Ông Trump cùng các nhà lãnh đạo Châu Mỹ khi ký văn kiện "Cam kết chống lại hoạt động tội phạm của các băng đảng ma túy" tại hội nghị. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami ngày 7/3, Tổng thống Trump đã giới thiệu tổ chức mới với tên gọi Liên minh Chống Băng đảng châu Mỹ (ACCC).

Ông khẳng định liên minh này sẽ sử dụng sức mạnh quân sự để tiêu diệt các tổ chức buôn bán ma túy đang tàn phá khu vực. "Giống như cách chúng ta thành lập liên minh để xóa sổ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông, giờ đây chúng ta phải làm điều tương tự với các băng đảng tại quê nhà", ông Trump nhấn mạnh.

Hội nghị quy tụ sự tham gia của các đồng minh thân cận nhất của ông Trump như Tổng thống Argentina Javier Milei và Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, cùng lãnh đạo từ 10 quốc gia Nam Mỹ và Caribe khác. Tổng cộng có 17 quốc gia đã cam kết gia nhập liên minh này.

Các quan chức Mỹ cho biết mục tiêu của nhóm là tấn công trực diện và quyết liệt vào tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, một phần trong tầm nhìn tái lập vị thế thống trị của Mỹ thông qua học thuyết mà giới quan sát gọi là "Học thuyết Donroe".

Chính quyền Trump đã triển khai nguồn lực quân sự đến Mỹ Latinh với quy mô chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Hơn một chục tổ chức tại khu vực đã bị Mỹ liệt vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài. Trong năm qua, Mỹ đã thực hiện 44 cuộc không kích vào các tàu thuyền ở Caribe và Đông Thái Bình Dương bị nghi ngờ vận chuyển ma túy, khiến 150 người thiệt mạng.

Vào tháng 1/2026, quân đội Mỹ đã tấn công Caracas và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ngay trước thềm hội nghị, giới chức Mỹ cũng công bố video ghi lại cảnh oanh tạc một trại huấn luyện tại vùng nông thôn Ecuador.

Stephen Miller, cố vấn an ninh nội địa, khẳng định trước các lãnh đạo quốc phòng khu vực rằng sức mạnh quân sự là công cụ duy nhất có thể đánh bại các băng đảng, và những kẻ buôn người "cần phải bị đối xử tàn bạo và không khoan nhượng" tương tự như Al Qaeda hay IS.

Dù hội nghị diễn ra trong bầu không khí thân thiện, nhưng sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo cánh tả từ Mexico, Colombia và Brazil cho thấy những rạn nứt trong lòng khu vực.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum dù hợp tác chặt chẽ với Mỹ nhưng kiên quyết từ chối cho phép quân đội Mỹ hành động đơn phương trên lãnh thổ của mình. Đáp lại, ông Trump gọi Mexico là "tâm điểm của bạo lực băng đảng" và cáo buộc các nhóm tội phạm tại đây đang dàn dựng sự hỗn loạn cho cả bán cầu.

Kết thúc bài phát biểu, ông Trump cũng không quên nhắc đến Cuba, cho rằng chính phủ nước này đang suy yếu sau khi bị Mỹ cắt đứt nguồn cung dầu từ Venezuela.

Ông cho biết trong khi trọng tâm hiện tại của Mỹ là cuộc chiến với Iran, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ sớm hoàn tất các thỏa thuận để giải quyết vấn đề Cuba. "Cuba đang ở cuối hàng đợi", ông Trump tuyên bố đầy cứng rắn trước khi bước vào các phiên họp kín với lãnh đạo các nước liên minh.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.