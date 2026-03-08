Nhà đầu tư đổ xô đến Venezuela tìm cơ hội

Sau khi Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro vào tháng 1, hàng loạt nhà đầu tư đang đổ xô về Venezuela để tìm kiếm cơ hội tại quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới này.

Hạ tầng dầu mỏ của Venezuela. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, hàng chục nhà đầu tư Mỹ và quốc tế đang lên kế hoạch đến Venezuela trong những tuần tới với hy vọng gặp gỡ các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu để khảo sát cơ hội.

Sự quan tâm đến quốc gia đang gánh khoản nợ hơn 100 tỷ USD cần tái cấu trúc này đã tăng vọt kể từ khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ.

Việc Washington và Caracas nhất trí tái thiết lập quan hệ ngoại giao trong thời gian vừa qua cũng tạo đà cho sự trở lại của các dòng vốn vào nền kinh tế từng thịnh vượng bậc nhất Mỹ Latinh.

Jesse Cole, Chủ tịch Sky Drop Capital, người dự định tham gia một trong những chuyến khảo sát sắp tới, hào hứng ví von "đây là một lò xo cơ hội đang chờ được bung", đồng thời khẳng định bản thân ông nhìn thấy tiềm năng lớn trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghệ.

Hành trình săn tìm cơ hội

Ông Cole, người từng thiết lập cơ sở sản xuất tại Venezuela từ năm 1998 trước khi phải rời đi vào năm 2011 do các chính sách quốc hữu hóa, tin rằng tình hình đang thay đổi chóng mặt. "Venezuela mà tôi sắp trở lại đã không còn là quốc gia mà trước đây tôi phải rời đi", ông chia sẻ.

Sự lạc quan này cũng lan tỏa tới nhiều nhóm nhà đầu tư khác, những người đang tìm cách phân bổ hàng chục triệu USD vào các dự án tại đây. Hiện tại, có ít nhất 3 chuyến đi lớn đã được lên lịch bởi các nhóm tư vấn.

Trans-National Research dự kiến tổ chức một chuyến đi vào ngày 16/3, tập trung vào việc giúp các nhà đầu tư thiết lập mối quan hệ tại thị trường mới nổi. Marc Zeepvat, Chủ tịch của Trans-National, cho biết: "Mục tiêu trọng yếu là nắm bắt và đánh giá sự ổn định về kinh tế vĩ mô lẫn chính trị".

Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodriguez, gặp gỡ đại diện của tập đoàn Shell tại Caracas. Ảnh: Reuters.

Orinoco Research cũng dự định tổ chức một chuyến đi vào tháng 4 với sự tham gia của các chủ sở hữu trái phiếu đang muốn tìm kiếm thông tin về quá trình tái cấu trúc nợ, cùng với đó là các nhà đầu tư bất động sản và dầu khí.

Một đơn vị khác là Signum Global Advisors đang tổ chức hội nghị kéo dài hai ngày tại Venezuela, thu hút khoảng 55 người tham gia. Charles Myers, người sáng lập Signum, đánh giá cao tiềm năng của quốc gia này khi cho rằng: "Venezuela có một vài lợi thế lớn, bao gồm trữ lượng năng lượng và sự hậu thuẫn từ Mỹ".

Khoảng một nửa số nhà đầu tư trong các chuyến đi này là những người đang nắm giữ hoặc vừa mua lại các khoản nợ của chính phủ Venezuela hay tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA, những đơn vị đã vỡ nợ từ năm 2017.

Các chương trình làm việc dự kiến bao gồm những cuộc gặp với các nhân vật quyền lực trong chính phủ lâm thời của Venezuela, từ Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đến lãnh đạo PDVSA và các bộ trưởng phụ trách tài chính, khai thác mỏ.

Thận trọng trước rào cản pháp lý từ Mỹ

Dù cơ hội mở ra rất lớn, không phải tất cả nhà đầu tư đều sẵn sàng tiến về Caracas ngay lập tức. Petar Atanasov, đồng Giám đốc nghiên cứu quốc gia tại Gramercy Funds Management, cho biết họ vẫn đang tạm dừng các chuyến đi thực địa để quan sát tình hình.

Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng "với tiến độ bình thường hóa đáng kể hiện tại thì một chuyến đi là chuyện không hề xa vời".

Tổng thống lâm thời Venezuela - Delcy Rodriguez - bắt tay với Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum tại Caracas, Venezuela. Ảnh: Reuters.

Sự do dự hiện tại là có cơ sở khi các lệnh trừng phạt từ Washington vẫn là rào cản pháp lý đáng gờm, đặc biệt khi Mỹ chưa gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và nhiều nhà hoạch định chính sách cấp cao khác.

Việc thiếu vắng khung pháp lý hoàn thiện khiến các giao dịch thực tế trở nên khó khăn. Marc Zeepvat của Trans-National cảnh báo: "Ở thời điểm này, chúng ta chưa thể bàn tới các giao dịch thực tế". Ông nhấn mạnh thêm rằng các công ty tư vấn như của ông phải cẩn trọng tuyệt đối: "Chúng ta phải lưu ý không cung cấp lời khuyên hoặc dịch vụ tư vấn cho bất kỳ đối tác nào đang bị trừng phạt".

Dù Nhà Trắng khẳng định các công ty dầu khí và khoáng sản đang di chuyển với "tốc độ vũ bão" để đầu tư vào thị trường Venezuela, sự lạc quan này cần được đặt trong bối cảnh các quy định cấm vận phức tạp.

Các nhà đầu tư không chỉ đối mặt với rủi ro chính trị nội tại của Venezuela mà còn phải điều hướng qua mê cung pháp lý của Mỹ để đảm bảo dòng vốn đổ vào không vi phạm các lệnh cấm vẫn còn hiệu lực.