TS Trương Minh Huy Vũ: Không phải có tiền hay không, mà tiền đi về đâu

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho rằng nếu không kịp thời hấp thụ vốn và đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, TP.HCM sẽ khó duy trì dòng vốn lâu dài.

TS Trương Minh Huy Vũ cho rằng bức tranh kinh tế 7 tháng đầu năm khá tích cực, tuy nhiên, khả năng hấp thụ vốn là thách thức lớn mà TP.HCM cần đặc biệt quan tâm sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 của TP.HCM diễn ra sáng 9/8, TS Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nhận định bức tranh kinh tế 7 tháng đầu năm khá tích cực, đặc biệt nhờ tháo gỡ nhiều dự án tồn đọng, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp, nhất là khối FDI, thể hiện ở lượng vốn đăng ký mới và tiến độ giải ngân.

Đây được xem là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực nhiều biến động.

Tuy vậy, ông lưu ý khả năng hấp thụ vốn là thách thức lớn mà TP.HCM cần đặc biệt quan tâm sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Vấn đề hiện nay không phải là 'có tiền hay không' mà là 'tiền đi về đâu' và tiền có đi vào các dự án hiệu quả hay không. Khi dòng tiền ào ra thị trường mà không kiểm soát tốt, chỉ số lạm phát cùng các chỉ số sẽ tăng.

Với TP.HCM, câu chuyện lạm phát và chỉ số tiêu dùng (CPI) luôn là nỗi ám ảnh nếu không có chương trình kích cầu, bình ổn giá và chương trình xã hội đầy đủ, đặc biệt là vào những tháng cuối năm và dịp Tết", TS Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh.

Thời gian qua, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị rà soát và nhận diện 7 luật đã được điều chỉnh liên quan đến việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương. Vấn đề tiếp theo cần lưu ý là khả năng hấp thụ chính sách của TP.HCM mới.

"Vấn đề quan trọng nhất là các chính sách này thẩm thấu thế nào xuống tận cơ sở, 168 phường, xã. Đề nghị phải theo dõi, rà soát chặt chẽ. Các cơ quan cần làm rõ chính sách hiện có liệu đã đủ, đã đến đúng đối tượng, và đã phát huy hiệu quả hay chưa", TS Vũ nói.

Ông dự báo thời gian tới, nhiều nhà đầu tư sẽ tìm hiểu và đề xuất dự án tại TP.HCM, song dòng vốn sẽ không duy trì lâu nếu thành phố chậm hấp thụ chính sách và đáp ứng yêu cầu của họ.

Từ những vấn đề trên, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đề xuất toàn địa bàn, các cơ quan thống nhất triển khai quan điểm "1 trung tâm - 3 khu vực - 1 đặc khu".

Theo TS Vũ, đầu não chính sách của TP.HCM mới sẽ đặt ở khu vực trung tâm, nhưng khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cần phát triển đồng bộ, tiếp nối và triển khai "mượt mà" các dự án, công trình trước khi sáp nhập. "Việc đứt quãng sẽ làm đứt quãng dòng tiền, dự án và cả quá trình chuẩn bị", ông nhấn mạnh.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đề xuất thời gian tới, TP.HCM cần có một chỉ thị tăng trưởng, giao nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước để kiểm soát các động lực tăng trưởng.

Đồng thời, địa phương cần nghiên cứu và đề xuất chương trình bình ổn giá, tập trung cho công tác an sinh - xã hội từ nay đến cuối năm để hạn chế tác động do lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng.

Ngoài việc giải quyết các vấn đề trước mắt như giá cả y tế và giáo dục, cần tính toán một loạt chương trình nhà ở xã hội mang tính lâu dài để hỗ trợ người lao động.

TS Vũ cho rằng TP.HCM đã tập trung các động lực chính sách như thu hút nhà đầu tư chiến lược, triển khai Nghị quyết 98, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Tuy nhiên, địa phương cần sớm hoàn thiện dự thảo cuối cùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cập nhật và thúc đẩy để tạo ra động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn còn lại của năm.