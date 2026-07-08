Truyền thông Pháp phẫn nộ với quyết định của FIFA

Việc FIFA chỉ định toàn bộ tổ trọng tài người Argentina điều khiển trận đấu giữa Pháp và Morocco gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới truyền thông xứ lục lăng.

Trọng tài Facundo Tello sẽ bắt chính trận đấu giữa Pháp và Morocco.

FIFA hiện đối mặt với những nghi vấn về tính khách quan khi chỉ định toàn bộ tổ trọng tài người Argentina điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco. RMC Sport chỉ trích quyết định trên là "trơ trẽn", một quan điểm đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận nước này.

Theo danh sách được công bố, trọng tài Facundo Tello sẽ bắt chính cùng hai trợ lý người Argentina. Đáng chú ý, cả trọng tài thứ tư và tổ trọng tài VAR cũng đều mang quốc tịch Argentina.

Đây được xem là một sự sắp xếp bất thường, bởi trong các giải đấu lớn, FIFA có xu hướng đa dạng hóa quốc tịch giữa trọng tài và tổ điều hành video để đảm bảo tính minh bạch tối đa.

Làn sóng nghi ngờ xuất hiện ngay lập tức trong bối cảnh các quyết định phân công của FIFA bị cho là thiếu cân nhắc. Trước đó, phía Argentina từng không hài lòng khi trọng tài người Pháp Francois Letexier điều khiển trận đấu của họ.

Việc FIFA tiếp tục chọn một tổ trọng tài thuần Argentina cho trận đấu của tuyển Pháp được coi là động thái "bù đắp" gây tranh cãi, làm gia tăng sự căng thẳng và nghi ngờ về các quyết định chuyên môn.

Sự việc đang đẩy FIFA vào tâm điểm của những tranh luận về quy trình chỉ định trọng tài tại các vòng đấu quyết định. Hiện tại, cả phía Liên đoàn Bóng đá Thế giới và tổ trọng tài Argentina vẫn chưa có phản hồi chính thức.

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