Trung vệ của CLB CA TP.HCM gia nhập đội bóng Brazil

Chỉ ít tuần sau khi cùng CA TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia, trung vệ Matheus Felipe chia tay đội bóng để trở về Brazil, ký hợp đồng dài hạn với CLB Remo.

Matheus Felipe (số 4) rời CA TP.HCM để trở lại Brazil chơi bóng.

Thông báo được đội bóng Brazil đưa ra ngày 2/7, xác nhận hậu vệ 27 tuổi cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi chia tay CLB Công an TP.HCM. Đây được xem là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của cầu thủ từng được định giá tới 1 triệu euro trên Transfermarkt.

Trước khi trở về quê nhà, Matheus Felipe trải qua một mùa giải dưới màu áo Công an TP.HCM. Trung vệ sinh năm 1998 ra sân 21 trận trên mọi đấu trường, ghi một bàn và góp công giúp đội bóng giành chức vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam. Đáng chú ý, anh là người lập công ở bán kết, mở đường cho Công an TP.HCM tiến vào trận đấu cuối cùng trước khi đăng quang.

Dù có đóng góp nhất định, Matheus Felipe không thể tiếp tục gắn bó với đội bóng ngành công an. Sau mùa giải 2025/26 không đạt kỳ vọng tại V.League, ban lãnh đạo quyết định tái thiết lực lượng, trong đó việc chia tay ngoại binh người Brazil là một phần của kế hoạch làm mới hàng phòng ngự.

Đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Brazil ký hợp đồng với Felipe tới cuối năm 2027.

Gia nhập Công an TP.HCM vào năm 2025 với nhiều kỳ vọng, Matheus Felipe được đánh giá là một trong những ngoại binh chất lượng nhất giải đấu nhờ chiều cao 1,86 m, thể hình lý tưởng cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại Brazil. Trước khi đến Việt Nam, anh từng khoác áo nhiều CLB tên tuổi như Athletico Paranaense, Ceara và Atletico Goianiense.

Trong màu áo Athletico Paranaense, Matheus Felipe thi đấu 63 trận, ghi hai bàn, vô địch giải bang Parana và hai lần góp mặt tại Copa Libertadores vào các năm 2022 và 2023. Anh cũng từng cùng đội bóng này vào tới chung kết Copa Libertadores 2022. Đến năm 2024, trung vệ 27 tuổi tiếp tục giành chức vô địch bang cùng Ceara trước khi chuyển sang Việt Nam.

Việc trở lại Brazil và đầu quân cho đội bóng ở Serie A mở ra cơ hội để Matheus Felipe làm mới sự nghiệp. Về phía Công an TP.HCM, đội bóng đang tích cực tìm kiếm những ngoại binh phù hợp hơn nhằm nâng cấp hàng thủ, hướng tới mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải 2026/27.