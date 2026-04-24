Trung Quốc kêu gọi công dân sơ tán khỏi Iran càng sớm càng tốt

  • Thứ sáu, 24/4/2026 15:05 (GMT+7)
Hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tehran tái khẳng định kêu gọi công dân sơ tán khỏi Iran càng sớm càng tốt.

Bài viết trên báo Global Times của Trung Quốc tối 23/4/2026 về khuyến cáo an ninh từ Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran.

Báo Global Times của Trung Quốc tối 23/4 cho biết vào cùng ngày, Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran đã nhắc lại khuyến cáo an ninh, kêu gọi công dân Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn an toàn, nâng cao cảnh giác, tránh các khu vực nhạy cảm như cơ sở quân sự và cơ quan chính phủ, đồng thời sơ tán hoặc di chuyển tới các khu vực an toàn hơn nếu có thể.

Thông báo cũng nhấn mạnh rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó đã khuyến nghị tránh mọi chuyến đi tới Iran.

Theo một tuyên bố được đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Iran, mặc dù một phần không phận Iran đã được mở lại, tình hình khu vực vẫn hết sức khó lường và môi trường an ninh phức tạp, biến động.

Tuyên bố cho biết thêm rằng trong trường hợp khẩn cấp, công dân cần nhanh chóng liên hệ với cảnh sát địa phương và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc.

Tuyên bố cũng cảnh báo rằng những người vẫn quyết định tới Iran bất chấp khuyến cáo có thể phải đối mặt với rủi ro an ninh cực kỳ cao, và khả năng nhận được hỗ trợ lãnh sự có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khuyến cáo an ninh của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa mới gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran với lý do cần thêm thời gian cho các cuộc thương lượng hòa bình do Pakistan làm trung gian.

Trong một bài viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào chiều 21/4 (rạng sáng 22/4 giờ Hà Nội), Tổng thống Trump cho biết ông "đã chỉ đạo quân đội duy trì phong tỏa và duy trì trạng thái sẵn sàng hành động trên mọi mặt. Tôi cũng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi họ gửi đề xuất đàm phán và các cuộc thảo luận kết thúc".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói quyết định này xuất phát từ đánh giá thực tế chính phủ Iran "đang chia rẽ nghiêm trọng".

Tổng thống Trump cũng cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir và Thủ tướng nước này, ông Shehbaz Sharif đã đề nghị hoãn các đòn tấn công Iran "cho đến khi các lãnh đạo và đại diện Iran có thể đạt được đề xuất thống nhất".

Thông báo của Tổng thống Trump cho thấy quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn lần này sẽ không có hạn chót, mà có thể kéo dài đến khi Iran chấp nhận đàm phán vòng hai và gửi đề xuất mới.

Lệnh ngừng bắn ban đầu hết hạn trong hôm 22/4 sau hai tuần thực thi.

Trong ngày 22/4, phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun nhấn mạnh: “Tình hình khu vực hiện nay đang ở một thời điểm then chốt giữa chiến tranh và hòa bình; ưu tiên hàng đầu là phải nỗ lực tối đa để ngăn chặn việc tái bùng phát xung đột”.

Ông Guo không bình luận trực tiếp về lệnh ngừng bắn khi được hỏi, chỉ nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò “mang tính xây dựng”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

