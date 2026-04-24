Mỹ lên kế hoạch tấn công eo biển Hormuz

Các quan chức quân sự Mỹ đang xây dựng những phương án mới nhằm tấn công năng lực quân sự của Iran tại eo biển Hormuz trong trường hợp lệnh ngừng bắn hiện tại sụp đổ.

Lực lượng Mỹ tuần tra trên biển Ả Rập gần tàu M/V Touska ngày 20/4, con tàu treo cờ Iran đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu Iran trên Ấn Độ Dương Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và lên tàu một con tàu chở dầu có liên quan đến Iran trên vùng biển Ấn Độ Dương, sau khi Washington cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các phương tiện bị nghi hỗ trợ Tehran tại vùng biển quốc tế.

Theo nhiều nguồn tin am hiểu vấn đề chia sẻ với CNN, các lựa chọn đang được xem xét bao gồm đòn tấn công tập trung vào những mục tiêu xung quanh eo biển Hormuz.

Mục tiêu có thể là tàu tấn công nhanh, tàu rải thủy lôi và các phương tiện tác chiến phi đối xứng khác của Iran. Đây là những yếu tố giúp Tehran kiểm soát hiệu quả tuyến hàng hải chiến lược đi qua eo biển Hormuz và tạo sức ép với Mỹ.

Việc Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra tác động lớn đến kinh tế toàn cầu, đồng thời đe dọa nỗ lực kiềm chế lạm phát của Tổng thống Trump bên trong nước Mỹ, bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 7/4.

Mỹ thay đổi trọng tâm tác chiến

Trong giai đoạn đầu chiến dịch, quân đội Mỹ chủ yếu tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, kế hoạch mới cho thấy khả năng chuyển sang chiến dịch không kích tập trung hơn quanh tuyến hàng hải chiến lược.

Dù Mỹ đã nhắm vào lực lượng hải quân Iran, nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa ven biển của nước này vẫn còn nguyên vẹn. Iran cũng sở hữu nhiều tàu nhỏ có thể được sử dụng để tấn công tàu thương mại, khiến nỗ lực mở lại eo biển trở nên phức tạp hơn.

Theo nguồn tin, ngay cả khi Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu mới, việc khôi phục hoàn toàn lưu thông qua eo biển Hormuz cũng khó đạt được ngay lập tức do vẫn còn lượng thủy lôi chưa xử lý nằm trên eo biển.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tiến hành các hoạt động phong tỏa của Mỹ trên biển Ả Rập ngày 16/4. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Ngoài các mục tiêu quân sự, Mỹ cũng đang cân nhắc tấn công cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, bao gồm cơ sở năng lượng, nhằm gây sức ép buộc Iran quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, phương án này được cảnh báo có thể làm leo thang căng thẳng ở mức khó kiểm soát.

Một lựa chọn khác là nhắm vào các lãnh đạo quân sự của Iran hoặc những người bị cho là cản trở tiến trình đàm phán, trong đó, nhân vật đang khiến phía Mỹ quan tâm là ông Ahmad Vahidi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về thông tin này, nhưng khẳng định vẫn đang cung cấp cho Tổng thống Trump nhiều phương án lựa chọn khác nhau.

Trước đó, Mỹ đánh giá đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự của Iran, nhưng thực tế nhiều khí tài của Iran vẫn còn tồn tại.

Theo tình báo Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa và hàng nghìn UAV của Iran vẫn còn sau các đợt không kích.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng xác nhận Iran đã tái bố trí một phần năng lực quân sự. Ông Hegseth cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu Tehran không đạt thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Trump nhiều lần cho rằng bộ máy lãnh đạo Iran đang chia rẽ sau khi nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự. Vì vậy, ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn để nội bộ Iran đưa ra quyết định thống nhất.

Dù ưu tiên giải pháp ngoại giao, ông Trump không có ý định kéo dài vô thời hạn lệnh ngừng bắn. Quân đội Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng nối lại tấn công nếu được lệnh.

Một số nguồn tin cho rằng Mỹ đã đánh giá thấp khả năng Iran phong tỏa eo biển ngay từ đầu, dẫn tới thế bế tắc hiện nay.

Hải quân Mỹ đã bắt đầu thực thi phong tỏa các cảng Iran từ ngày 13/4 và đã yêu cầu ít nhất 33 tàu liên quan Iran phải quay đầu tại eo biển.

Hiện tại, thế đối đầu giữa hai bên vẫn duy trì tại eo biển Hormuz, Iran siết chặt kiểm soát tại eo biển và tạo nên phong tỏa vòng trong, trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran.

Tổng thống Trump còn làm gia tăng căng thẳng khi tuyên bố đã ra lệnh cho hải quân Mỹ “bắn hạ ngay lập tức” bất kỳ tàu Iran nào tiến hành việc rải thủy lôi tại khu vực trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn.

Tehran coi việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của nước này trong thời gian ngừng bắn là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khiến các cuộc đàm phán không có ý nghĩa.

Iran sẵn sàng cho cả đàm phán lẫn chiến tranh

Trong cuộc phỏng vấn với RT, đại sứ Iran tại Moscow Kazem Jalali cho biết Iran không muốn chiến tranh nhưng sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, nếu bị buộc phải làm vậy. “Chính sách chung của Iran là: Nếu phía bên kia muốn đàm phán, chúng tôi sẽ đàm phán. Nếu họ muốn chiến tranh, chúng tôi sẽ chiến đấu”.

Ông Jalali nhấn mạnh Tehran chưa từng “phản bội” hay rời bỏ bàn đàm phán, đồng thời cho rằng Washington mới là bên thường có hành động tấn công nhằm vào Iran trong khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, cả trong đàm phán hồi tháng 2 năm nay và đàm phán trong năm ngoái.

Ông Jalali cũng đề cập việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa hai nước, dù Iran đang tuân thủ đúng theo thỏa thuận.

Cuộc sống của người dân Tehran (Iran) những ngày gần đây. Ảnh: Reuters.

“Nếu xu hướng này tiếp diễn, việc Iran chiến đấu là điều đương nhiên. Nhưng nếu họ muốn đàm phán, chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc thương lượng có hệ thống, với những đảm bảo chắc chắn từ hai phía nhằm thiết lập hòa bình lâu dài, đồng thời bảo vệ quyền lợi và bù đắp thiệt hại cho Iran”, ông Jalali nói thêm.

Trước tuyên bố của ông Trump rằng bộ máy lãnh đạo Iran đang chia rẽ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra các tuyên bố gần như giống nhau, khẳng định không tồn tại sự chia rẽ giữa “phe cứng rắn” và “phe ôn hòa” tại Iran. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự “đoàn kết vững chắc” của đất nước Iran sẽ khiến bên tấn công phải hối hận.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cho biết các cơ quan nhà nước Iran đang hành động với “sự thống nhất, mục tiêu và kỷ luật”, đồng thời khẳng định mặt trận quân sự và ngoại giao là hai phần gắn kết trong cuộc chiến của Iran chống lại Mỹ và Israel.