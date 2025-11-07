Trung Quốc biên chế tàu sân bay mới nhất

Tàu sân bay Phúc Kiến, chiến hạm hiện đại nhất của Trung Quốc, chính thức được biên chế, đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực hải quân và cạnh tranh trên biển.

Tàu sân bay Phúc Kiến (Fujian), được xem là hiện đại nhất trong số ba tàu sân bay của Trung Quốc, đã chính thức gia nhập biên chế Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLA).

Lễ biên chế tàu Phúc Kiến diễn ra tại cảng quân sự ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, với sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Sự kiện này được giới quan sát đánh giá là bước ngoặt trong quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách với Washington về năng lực hải quân.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ biên chế tàu Phúc Kiến, ông Tập khẳng định quyết tâm “đẩy nhanh xây dựng lực lượng hải quân hiện đại, đủ khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền lãnh thổ”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ biên chế tàu sân bay Phúc Kiến ở thành phố Tam Á, Hải Nam. Ảnh: CCTV.

Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba và tiên tiến nhất của Trung Quốc, đồng thời là chiếc đầu tiên được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) - công nghệ từng chỉ xuất hiện trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ.

Công nghệ EMALS cho phép máy bay cất cánh với tải trọng vũ khí và nhiên liệu lớn hơn, từ đó mở rộng tầm hoạt động và khả năng tấn công ở cự ly xa.

CNN dẫn lời truyền thông Trung Quốc nói rằng việc lựa chọn công nghệ EMALS là quyết định trực tiếp của ông Tập, thể hiện tầm quan trọng chiến lược của dự án đối với Bắc Kinh.

Được hạ thủy năm 2022 và bắt đầu thử nghiệm trên biển năm 2024, Phúc Kiến có lượng giãn nước khoảng 80.000 tấn, chỉ thấp hơn so với các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ (97.000 tấn).

Tàu sân bay Phúc Kiến cũng là chiếc đầu tiên của Trung Quốc loại bỏ thiết kế đường băng “dốc nhảy” vốn sử dụng trên hai tàu sân bay trước là Liêu Ninh và Sơn Đông, thay thế bằng hệ thống phóng phẳng kiểu Mỹ nhằm tăng tốc độ và hiệu quả triển khai máy bay.

Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng năng lực của Phúc Kiến vẫn chưa thể sánh ngang với tàu sân bay Mỹ. CNN dẫn lời cựu sĩ quan Hải quân Mỹ giấu tên cho rằng tốc độ vận hành trên boong của Phúc Kiến “có thể chỉ đạt khoảng 60% so với tàu sân bay Mỹ đã phục vụ hơn nửa thế kỷ”.

Ngoài ra, khác với các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, Phúc Kiến vẫn sử dụng nhiên liệu thông thường, buộc phải tiếp tế định kỳ khi hoạt động xa bờ.

Theo các nguồn tin quân sự Trung Quốc, nước này đang đóng tàu sân bay thế hệ mới Type 004, được cho là sẽ kết hợp công nghệ EMALS cùng động cơ hạt nhân, qua đó củng cố vị thế của Trung Quốc như một cường quốc hải quân mới nổi.