Điểm yếu lớn nhất của tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc

Hai cựu sĩ quan Mỹ nhận định Phúc Kiến - tàu sân bay thứ 3 sắp biên chế của Trung Quốc - có một số bất cập trên sàn đáp, tác động đáng kể tới khả năng chiến đấu của phương tiện.

Tàu sân bay Phúc Kiến thử nghiệm di chuyển trên biển lần đầu tiên hôm 7/5/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong một bước tiến lớn, Trung Quốc đã trang bị cho Phúc Kiến - tàu sân bay mới nhất - hệ thống phóng máy bay bằng máy phóng điện từ, cho phép máy bay cất cánh mang theo vũ khí và nhiên liệu nặng để tấn công mục tiêu đối phương từ khoảng cách xa. Chỉ có tàu sân bay mới nhất và lớn nhất của hạm đội Mỹ, USS Gerald R. Ford, mới sánh kịp.

Tuy nhiên, theo chuyên gia về tàu sân bay chia sẻ với CNN, cấu hình sàn đáp của tàu Phúc Kiến hạn chế tốc độ cất và hạ cánh máy bay, đặc biệt khi so sánh với các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ.

“Khả năng hoạt động của tàu Phúc Kiến chỉ bằng khoảng 60% so với tàu sân bay lớp Nimitz”, Carl Schuster - cựu đội trưởng thuộc Hải quân Mỹ từng phục vụ trên 2 tàu sân bay - nhận định.

Sau khi xem xét các bức ảnh chụp sàn đáp của tàu Phúc Kiến, cả ông Schuster và Keith Stewart - cựu phi công thuộc Hải quân Mỹ - lưu ý cách bố trí sàn đáp của tàu Phúc Kiến hạn chế khả năng cất và hạ cánh đồng thời.

Thiếu không gian

Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên Trung Quốc áp dụng cấu hình sàn đáp trang bị máy phóng điện từ. Liêu Ninh và Sơn Đông - hai tàu sân bay đầu tiên của nước này - thiết kế đường dốc cất cánh kiểu cầu nhảy trượt tuyết, đưa máy bay cất cánh bằng lực đẩy riêng.

Việc thiết kế một loại tàu sân bay mới từ đầu bộc lộ nhiều hạn chế.

Khả năng thực hiện các hoạt động hàng không của tàu sân bay Phúc Kiến lần đầu được hé lộ trong một video quay bởi CCTV do blogger Trung Quốc đăng tải.

“Cả hai máy phóng được đặt gần phần giữa phía trước của khu vực hạ cánh. Do đó, khi hạ cánh, máy bay J-15 hoặc J-35 (hai máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của Trung Quốc) sẽ lăn qua máy phóng. Điều này đồng nghĩa mỗi lần máy bay nào hạ cánh sẽ vô hiệu hóa tạm thời máy phóng, ảnh hưởng đến quá trình cất cánh của tiêm kích khác”, blogger viết trên trang bình luận quân sự Haishixianfeng.

So sánh giữa tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) và tàu sân bay Phúc Kiến. Ảnh: US Government.

Ông Schuster cho biết đường băng hạ cánh trên tàu Phúc Kiến chỉ lệch khoảng 6 độ so với trục dọc chính, trong khi trên các tàu Mỹ là 9 độ. Thiết kế này thu hẹp khoảng cách giữa đường băng hạ cánh và hai máy phóng ở phía trước. Ngoài ra, khu vực hạ cánh của tàu Phúc Kiến dài hơn tàu Nimitz, đồng nghĩa đường băng quá gần khu vực mũi tàu nơi máy bay chờ phóng.

Ông Schuster giải thích "khu vực hạ cánh dài hơn và góc lệch hẹp hơn làm giảm không gian cần thiết để di chuyển những máy bay vừa hạ cánh”.

Các cựu quan chức Mỹ cũng lưu ý hệ thống phóng phía trước trên tàu Phúc Kiến dường như dài hơn so với tàu Nimitz. Do đó, máy bay có nguy cơ va chạm với sàn đáp khi di chuyển đến và đi từ thang máy xuống sàn chứa máy bay bên dưới để cất và hạ cánh. Lựa chọn duy nhất là giảm tốc độ hoạt động của sàn đáp để ngăn ngừa sự cố.

Bước tiến lớn

Trung Quốc đã và đang xây dựng lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, hạ thủy các tàu chiến công nghệ cao với tốc độ chóng mặt, gây áp lực buộc Mỹ và các đồng minh chạy đua theo.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực tàu sân bay, Mỹ đang dẫn trước rất xa, ít nhất là về số lượng. Hải quân Mỹ có 11 tàu sân bay đang hoạt động so với 2 tàu của Trung Quốc. Phúc Kiến dự kiến được đưa vào hoạt động trong vài tuần tới.

Tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông nhỏ hơn, với trọng tải choán nước 60.000-70.000 tấn và hệ thống phóng hạn chế khả năng máy bay mang theo nhiều vũ khí và nhiên liệu. Với trọng tải choán nước 80.000 tấn, Phúc Kiến gần xứng ngang với các tàu sân bay lớp Nimitz 97.000 tấn của Hải quân Mỹ.

USS Nimitz được đưa vào hoạt động tháng 5/1975, là tàu sân bay lâu đời nhất trong hạm đội Mỹ. Theo USNI News, đầu tháng 10, tàu tiến vào Biển Đông qua Eo biển Singapore, dự kiến là lần triển khai cuối cùng trước khi ngừng hoạt động vào năm 2026.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) đi qua Đại Tây Dương. Ảnh: dpa.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh từ cuối tháng 9 cho thấy tàu Phúc Kiến neo đậu tại đảo Hải Nam, nơi dự kiến diễn ra lễ khánh thành.

Tàu Phúc Kiến nhận được nhiều lời khen ngợi trên truyền thông Trung Quốc. Hồi tháng 9, chuyên gia quân sự Trương Tuấn Xã nhận định các cuộc thử nghiệm thành công cho thấy "Trung Quốc đang trên đà trở thành cường quốc tàu sân bay, với cả tàu sân bay và máy bay đều đạt đẳng cấp thế giới trong các chỉ số quan trọng”.

"PLA đã hoàn toàn làm chủ và tiến bộ trong khả năng ứng dụng các máy phóng điện từ phức tạp, phản ánh sự cải tiến liên tục về năng lực và trình độ vận hành các thiết bị công nghệ cao của Hải quân", ông Trương nói.

Ông Schuster cho biết tàu Phúc Kiến nhiều khả năng là một bước đệm. Tàu sân bay tiếp theo của Trung Quốc, Type 004, sẽ tiếp thu những bài học kinh nghiệm từ Phúc Kiến.

Trong khi đó, ông Stewart cho rằng hoạt động trên tàu sân bay là lĩnh vực Trung Quốc cần học hỏi thêm, đặc biệt khi Phúc Kiến là tàu sân bay trang bị hệ thống máy phóng. Ông cho rằng Trung Quốc cần thử nghiệm bay trong mọi điều kiện thời tiết.

“Thử nghiệm bay vào ban ngày và thời tiết tốt không quá khó. Phần khó khiến phi công phải nhăn mặt là bay và hạ cánh trong một đêm mưa gió, gió mạnh, khi sàn tàu lún sâu hoặc hết nhiên liệu”, ông nhận định.