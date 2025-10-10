Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia

  • Thứ sáu, 10/10/2025 19:32 (GMT+7)
  • 19:32 10/10/2025

Hôm nay, hai tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia để thực hiện chuyến thăm mà Bắc Kinh gọi là “hữu nghị và huấn luyện”.

Trung Quoc Campuchia anh 1Trung Quoc Campuchia anh 2Trung Quoc Campuchia anh 3Trung Quoc Campuchia anh 4

Tàu đổ bộ Nghi Mông Sơn và tàu huấn luyện Thích Kế Quang cập cảng Sihanoukville của Campuchia. Ảnh: Freshnews

Trước đó, ông Sam Sokha - phát ngôn viên Hải quân Campuchia, cho biết mục tiêu chính của chuyến thăm là tăng cường hợp tác, không liên quan đến tình hình căng thẳng biên giới với Thái Lan gần đây.

Tàu đổ bộ Nghi Mông Sơn và tàu huấn luyện Thích Kế Quang cập cảng Sihanoukville trên vịnh Thái Lan và dự kiến sẽ rời đi vào ngày 14/10, để thực hiện chuyến thăm tiếp theo đến Thái Lan và Singapore.

Chuẩn đô đốc In Sokhemra - Phó chỉ huy căn cứ hải quân Ream, phát biểu với báo chí khi chào đón các tàu Trung Quốc: “Hằng năm, nhiều tàu nước ngoài, bao gồm từ Trung Quốc, Philippines, Australia hay Mỹ, đều đến Sihanoukville để tổ chức các hoạt động hợp tác, củng cố tình hữu nghị và đoàn kết”.

Trung Quoc Campuchia anh 5Trung Quoc Campuchia anh 6

Người dân Campuchia và đông đảo người gốc Hoa có mặt tại cảng để chào đón đoàn. Ảnh: Freshnews

Ngày 9/10, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân (Wang Wenbin) viết trong bài đăng trên Facebook cá nhân, rằng Trung Quốc kiên định hỗ trợ Campuchia bảo vệ chủ quyền và sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy trong quá trình phát triển của quốc gia Đông Nam Á này.

“Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Campuchia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, và sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy trong sự phát triển của Campuchia”, Đại sứ Uông viết.

Một nhóm đông đảo người gốc Hoa có mặt tại cảng để chào đón đoàn. Đám đông giương cờ Trung Quốc và các biểu ngữ bằng tiếng Trung để chào đón các thành viên trên tàu. Các hạm trưởng được chào mừng bằng màn múa rồng truyền thống Trung Hoa khi bước xuống cảng.

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Nhat Ban 'vua yeu vua ngan' khach nuoc ngoai hinh anh

Nhật Bản 'vừa yêu vừa ngán' khách nước ngoài

4 giờ trước 14:41 12/10/2025

0

Dù một số người dân phàn nàn về làn sóng khách nước ngoài ồ ạt tới Nhật Bản, chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng du lịch và ra các biện pháp giải quyết tình trạng quá tải.

Nha giao dich tien so noi tieng Ukraine tu vong o Kyiv hinh anh

Nhà giao dịch tiền số nổi tiếng Ukraine tử vong ở Kyiv

4 giờ trước 14:25 12/10/2025

0

Theo đài RT, cảnh sát phát hiện Konstantin Ganich (còn có tên là Kostya Kudo), một nhà giao dịch và blogger tiền số nổi tiếng tại Ukraine, tử vong với vết đạn bắn vào đầu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát.

https://tienphong.vn/hai-tau-chien-trung-quoc-cap-cang-campuchia-post1785975.tpo

Tú Linh/Tiền Phong

Trung Quốc Campuchia Trung Quốc Mỹ Thái Lan Singapore Philippines Australia Campuchia tàu chiến Trung Quốc Campuchia cập cảng Trung Quốc Campuchia hợp tác quốc phòng hải quân Trung Quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý