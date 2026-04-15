Thiết kế điện thoại Trump được 'chốt'

Trump Mobile vừa ra mắt thiết kế mới của T1 Phone kèm làm mới website, song vẫn không công bố ngày bán hay giá chính thức sau gần một năm nhận đặt hàng.

Mẫu T1 Phone của Trump Mobile bị so sánh với HTC U24 Pro do thiết kế tương đồng. Ảnh: Trump Mobile.

Ngày 14/4, Trump Mobile ra mắt phiên bản thiết kế mới nhất của T1 Phone cùng website được làm lại hoàn toàn. Đây là thiết kế mà 2 lãnh đạo công ty đã chia sẻ với The Verge vào tháng 2 và hiện được xác nhận là thiết kế chính thức. Tuy nhiên, trang web vẫn không đề cập ngày ra mắt hay giá bán cụ thể cho từng phiên bản.

T1 Phone giữ nguyên màu vàng đặc trưng và cờ Mỹ ở mặt lưng nhưng có nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Logo T1 lớn chiếm toàn bộ mặt lưng đã bị loại bỏ. Thay vào đó, chữ Trump Mobile xuất hiện bên cạnh cụm camera. Ngoài ra, 3 camera sau được sắp xếp lại theo chiều dọc thay vì tam giác như trước. Thân máy có cạnh cong và giữ lại jack tai nghe 3,5 mm ở cạnh trên.

Thông số kỹ thuật cũng được cập nhật. Màn hình AMOLED 6,78 inch với tần số quét 120Hz, trở về kích thước ban đầu sau khi từng bị thu nhỏ xuống 6,25 inch. Camera sau gồm ống kính chính có độ phân giải 50 MP, camera zoom 2x 50 MP đi cùng camera góc siêu rộng 8 MP. Pin trên mẫu điện thoại này có dung lương 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh tối đa 30W. Trái tim của T1 Phone là chip Qualcomm Snapdragon 7, song chưa xác định dòng cụ thể. Bộ nhớ trong của cấu hình cơ bản là 512GB.

Thiết kế mới được nhiều chuyên gia nhận xét có điểm tương đồng với HTC U24 Pro, điện thoại ra mắt năm 2024. Cả 2 sản phẩm có thiết kế cạnh cong, cụm camera bố trí tương tự và thông số kỹ thuật gần giống nhau.

Website mới cũng nổi bật hơn về hình ảnh của Donald Trump Jr. và Eric Trump, 2 người con trai của Tổng thống Trump, đang điều hành Trump Organization và thúc đẩy thương hiệu Trump Mobile từ đầu.

Trang web hiện chỉ nhận đặt cọc 100 USD với cam kết trừ thẳng vào giá sau khi có hàng. Mức giá 499 USD từng được công bố đã bị xóa khỏi trang chính, dù một lỗi trên website để lộ mức giá cũ ở trang phụ. Công ty chưa có bình luận chính thức về con số cuối cùng.

T1 Phone được công bố lần đầu tháng 6/2025. Kể từ đó, dự án liên tục gặp trục trặc. Ban đầu, công ty này cam kết sản xuất điện thoại tại Mỹ, nhưng Trump Mobile nhanh chóng gỡ bỏ thông tin này sau khi các chuyên gia chỉ ra điều đó gần như bất khả thi.

Lẽ ra, máy phải xuất xưởng tháng 3 vừa qua, nhưng cột mốc này đã bị lỡ này mà không có lý do cụ thể. Thống đốc California Gavin Newsom từng gọi T1 Phone là "một vụ lừa đảo" khi máy không ra mắt đúng hạn.