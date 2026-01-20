Trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

Vào lúc 18h30 ngày 20/1, U23 Nhật Bản đối đầu U23 Hàn Quốc ở bán kết U23 châu Á.

Ở cuộc so tài này, HLV U23 Nhật Bản gây bất ngờ khi không sử dụng ngay từ đầu bộ ba cầu thủ lai Okabe, Ishiwatari và Nwadike, tất cả đều phải bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

Bên kia chiến tuyến, U23 Hàn Quốc lại gặp tổn thất đáng kể về mặt nhân sự khi thiếu vắng nhạc trưởng Kang Sang Yoon do chấn thương, khiến khả năng tổ chức lối chơi bị ảnh hưởng rõ rệt.

Đội hình ra sân của 2 đội.

Trận bán kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 được xem là màn thư hùng đỉnh cao của hai nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục. Cuộc đối đầu là phép thử bản lĩnh, chiến thuật và chiều sâu lực lượng của hai ứng viên nặng ký cho ngôi vương.

U23 Nhật Bản bước vào vòng bán kết với vị thế đội có hàng công ấn tượng nhất giải. "Samurai xanh" ghi tới 10 bàn sau vòng bảng, đạt hiệu suất hơn 3 bàn mỗi trận, đồng thời giữ sạch lưới tuyệt đối. Tuy nhiên, hành trình thuyết phục ấy suýt bị phủ bóng bởi trận tứ kết đầy sóng gió.

Trước U23 Jordan, đội bóng xứ Phù Tang không còn duy trì được sự áp đảo quen thuộc và chỉ có thể giành vé đi tiếp sau loạt sút luân lưu cân não. Trận đấu phơi bày những khoảng trống nơi hàng thủ, vốn trước đó chưa phải chịu áp lực lớn.

Ngược lại, U23 Hàn Quốc lại vào bán kết theo cách hoàn toàn khác. Vòng bảng nhạt nhòa với chỉ 4 điểm khiến họ không được đánh giá cao, nhưng bản lĩnh của đội bóng xứ Kim chi lên tiếng đúng lúc. Chiến thắng trước ứng viên vô địch U23 Australia tại tứ kết cho thấy sự lỳ lợm, kỷ luật và thực dụng.

U23 Hàn Quốc là thử thách khó nhằn dành cho U23 Nhật Bản.

Lịch sử đối đầu càng khiến trận bán kết thêm cân não. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất ở cấp độ U23, mỗi đội có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Cả hai đều từng hai lần góp mặt ở chung kết U23 châu Á, trong đó Nhật Bản nhỉnh hơn với hai chức vô địch, còn Hàn Quốc một lần đăng quang.

Về lực lượng, hai đội gần như giữ được đội hình mạnh nhất. U23 Nhật Bản tiếp tục đặt niềm tin vào cặp tiền vệ trung tâm Ozeki - Sato. Bộ đôi này điều tiết lối chơi và trực tiếp đóng góp tới 5 bàn thắng. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc lại nguy hiểm nhờ sức mạnh tập thể, với 6 bàn thắng được chia đều cho 6 cầu thủ khác nhau.

Nhật Bản nhiều khả năng vẫn triển khai lối đá kiểm soát với sơ đồ 4-3-3, trong khi Hàn Quốc sẽ ưu tiên khối phòng ngự chặt chẽ, chờ thời cơ phản công hoặc tận dụng tình huống cố định. Trong thế cân bằng "kẻ tám lạng, người nửa cân", một trận đấu giằng co và khả năng phân định thắng thua trên chấm 11 m là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

