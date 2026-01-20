Vì sao Atletico Madrid cần Lee Kang-in

Lee Kang-in không phải lựa chọn cảm tính, mà là lời giải có tính toán cho bài toán nâng cấp chất lượng của Atletico Madrid.

Atletico Madrid muốn có Lee Kang-in

Atletico Madrid đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng chọn lọc. Đội hình được tinh gọn, số lượng nhường chỗ cho giá trị sử dụng. Trong bối cảnh đó, việc CLB hướng sự chú ý đến Lee Kang-in phản ánh rõ triết lý đang hình thành tại Metropolitano: chỉ bổ sung những cầu thủ thực sự tạo khác biệt.

Dưới thời Diego Simeone, Atletico Madrid luôn đòi hỏi cầu thủ vừa tuân thủ kỷ luật chiến thuật, vừa có khả năng xử lý trong không gian hẹp. Lee Kang-in đáp ứng được yêu cầu đó.

Ngôi sao Hàn Quốc kiểm soát bóng tốt, thuận chân trái và có thể chơi rộng ở cánh phải mà không bị bó cứng vào biên. Đây là kiểu cầu thủ giúp Atletico mở thêm phương án tấn công, thay vì chỉ trông chờ vào tốc độ hay những đường bóng trực diện.

Giá trị lớn nhất của Lee Kang-in nằm ở khả năng kết nối lối chơi. Anh không phải mẫu rê dắt liên tục, mà nổi bật ở chọn vị trí, phối hợp ngắn và điều tiết nhịp độ.

Trong hệ thống ưu tiên kiểm soát không gian và chuyển trạng thái nhanh của Atletico Madrid, những cầu thủ như vậy giúp đội bóng thoát pressing tốt hơn và triển khai bóng mạch lạc từ trung tuyến.

Kinh nghiệm thi đấu tại La Liga và Ligue 1 là điểm cộng quan trọng. Trước khi gia nhập Paris Saint-Germain, Lee Kang-in từng để lại dấu ấn rõ nét tại Mallorca, nơi anh được trao vai trò trung tâm trong khâu sáng tạo.

Ở PSG, dù cạnh tranh khốc liệt, Lee Kang-in không bị xem là phương án phụ. Anh ra sân 21 trận mùa này, đá chính hơn một nửa số trận trước khi chấn thương, cho thấy vị trí nhất định trong kế hoạch của Luis Enrique.

Sự linh hoạt khiến Atletico Madrid đặc biệt quan tâm. Lee Kang-in có thể đá cánh phải, hộ công hoặc lệch trái, tùy theo yêu cầu chiến thuật. Điều này rất quan trọng với một đội bóng thường xuyên phải điều chỉnh cấu trúc trong trận đấu.

Khi hành lang phải của Atletico dễ rơi vào trạng thái thiếu sáng tạo và bị cô lập, một cầu thủ có khả năng giữ bóng, chờ đồng đội băng lên và tung đường chuyền quyết định trở thành mảnh ghép cần thiết.

Về đóng góp trực tiếp, Lee Kang-in không phải mẫu ghi nhiều bàn, nhưng mang lại sự ổn định trong tạo cơ hội. Những quả tạt bằng chân trái, các cú sút từ tuyến hai và khả năng xử lý trong vòng cấm giúp Atletico có thêm phương án khi đối thủ lùi sâu. Quan trọng hơn, anh có cá tính thi đấu đủ lớn để đòi bóng ở thời điểm then chốt, điều Simeone luôn coi trọng.

Dĩ nhiên, đây không phải thương vụ dễ. PSG không chịu áp lực tài chính và vẫn xem Lee Kang-in là tài sản giá trị.

Tuy vậy, việc Giám đốc Thể thao, Mateu Alemany trực tiếp tham gia tiếp cận cho thấy Atletico Madrid coi Lee Kang-in là lựa chọn chiến lược, không phải phương án tạm thời. Đội bóng cần một cú nhích về chất lượng hàng công, hơn là một bản hợp đồng để lấp chỗ trống.

Nếu thương vụ thành công, Atletico Madrid sẽ có trong tay một cầu thủ đa năng, giàu tư duy chiến thuật và phù hợp với cấu trúc hiện tại. Lee Kang-in không mang dáng dấp ngôi sao hào nhoáng, nhưng lại là mảnh ghép có thể giúp Atletico chơi linh hoạt, khó lường và hiệu quả hơn.

Trong quá trình thay đổi có kiểm soát, đó chính là kiểu bản hợp đồng mà Simeone cần.