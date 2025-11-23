Lee Kang-in tỏa sáng

PSG có thắng lợi 3-0 trước Le Havre trên sân nhà rạng sáng 23/11 và đòi lại ngôi đầu Ligue 1 từ tay Marseille sau vòng 13.

Lee Kang-in đóng góp trong chiến thắng của PSG.

Đoàn quân của HLV Luis Enrique chịu nhiều áp lực trước loạt trận quốc tế khi liên tiếp có những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, trước đối thủ không có phong độ cao là Le Havre, PSG vẫn biết cách khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Ngay hiệp một, tiền vệ Lee Kang-in giúp PSG vươn lên dẫn trước. Từ đường tạt bóng của Nuno Mendes bên cánh trái, tuyển thủ Hàn Quốc tung cú sút chân trái khiến thủ môn Mory Diaw không kịp phản ứng ở góc gần. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Lee cho PSG tại Ligue 1 mùa này.

Sang hiệp hai, PSG nắm giữ thế trận và tiếp tục tạo nhiều sức ép lên khung thành của Le Havre. Phút 65, sau pha xử lý lộn xộn trong vùng cấm, tiền vệ Joao Neves tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột rồi bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 89, tiền đạo Bradley Barcola tăng tốc đón đường chuyền của Khvicha Kvaratskhelia trước khi dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 3-0 cho PSG.

Kết quả này giúp PSG nối dài chuỗi bất bại tại Ligue 1 lên con số 8 (thắng 5, hòa 3) và trở lại ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Marseille.

