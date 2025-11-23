Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lee Kang-in tỏa sáng

  • Chủ nhật, 23/11/2025 06:21 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

PSG có thắng lợi 3-0 trước Le Havre trên sân nhà rạng sáng 23/11 và đòi lại ngôi đầu Ligue 1 từ tay Marseille sau vòng 13.

Lee Kang-in đóng góp trong chiến thắng của PSG.

Đoàn quân của HLV Luis Enrique chịu nhiều áp lực trước loạt trận quốc tế khi liên tiếp có những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, trước đối thủ không có phong độ cao là Le Havre, PSG vẫn biết cách khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Ngay hiệp một, tiền vệ Lee Kang-in giúp PSG vươn lên dẫn trước. Từ đường tạt bóng của Nuno Mendes bên cánh trái, tuyển thủ Hàn Quốc tung cú sút chân trái khiến thủ môn Mory Diaw không kịp phản ứng ở góc gần. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Lee cho PSG tại Ligue 1 mùa này.

Sang hiệp hai, PSG nắm giữ thế trận và tiếp tục tạo nhiều sức ép lên khung thành của Le Havre. Phút 65, sau pha xử lý lộn xộn trong vùng cấm, tiền vệ Joao Neves tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột rồi bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 89, tiền đạo Bradley Barcola tăng tốc đón đường chuyền của Khvicha Kvaratskhelia trước khi dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 3-0 cho PSG.

Kết quả này giúp PSG nối dài chuỗi bất bại tại Ligue 1 lên con số 8 (thắng 5, hòa 3) và trở lại ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Marseille.

Chiêu trò láu cá ở trận PSG thắng Barcelona Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Lee Kang-in Lee Kang-in psg

    Đọc tiếp

    Leverkusen thang hoa hinh anh

    Leverkusen thăng hoa

    16 giờ trước 00:01 23/11/2025

    0

    Tối 22/11, Bayer Leverkusen tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi hạ Wolfsburg 3-1 thuộc vòng 11 Bundesliga 2025/26.

    Dang so Michael Olise hinh anh

    Đáng sợ Michael Olise

    16 giờ trước 00:01 23/11/2025

    0

    Tối 22/11, Michael Olise chơi như lên đồng với 2 bàn thắng và 3 kiến tạo giúp Bayern Munich ngược dòng thắng Freiburg 6-2 thuộc vòng 11 Bundesliga 2025/26.

    Tham hoa Liverpool hinh anh

    Thảm họa Liverpool

    16 giờ trước 00:01 23/11/2025

    0

    Tối 22/11, Liverpool tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược khi thua 0-3 trước Nottingham Forest thuộc vòng 12 Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý