Lee Kang-in tỏa sáng

  Chủ nhật, 14/12/2025 06:22 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Lee Kang-in để lại dấu ấn rõ nét trong màu áo PSG sau chiến thắng 3-2 trước Metz tại vòng 16 Ligue 1 rạng sáng 14/12.

Phút 31, Lee có pha tạt bóng chuẩn xác giúp Goncalo Ramos đánh đầu tung lưới Metz, mở tỷ số trận đấu. Dù không ghi thêm bàn thắng hay có pha kiến tạo nào khác, tiền vệ người Hàn Quốc vẫn tạo ra 3 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, thống kê tốt nhất trên sân.

Khả năng phân phối bóng của Lee cũng được thể hiện rõ nét khi anh thực hiện tới 59 đường chuyền, trong đó có 55 đường chuyền chính xác. Điều này cho thấy Lee không chỉ chơi sáng tạo mà còn cực kỳ hiệu quả trong khâu giữ nhịp và luân chuyển bóng.

Tính từ đầu mùa, Lee ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo sau 14 trận cho PSG tại Ligue 1. Anh là lựa chọn đá chính ưa thích của HLV Luis Enrique, trong bối cảnh nhiều ngôi sao tấn công của đội bóng thủ đô vắng mặt vì chấn thương.

Ngoài bàn thắng của Ramos, PSG còn có thêm 2 pha lập công nữa do Ndjantou và Desire Doue ghi.

Thất bại này khiến Metz thiết lập kỷ lục buồn với 15 trận thua liên tiếp trước PSG tại Ligue 1. Trong khi đó, thầy trò HLV Luis Enrique có được chiến thắng đầu tiên sau ba lần chạm trán các đội mới lên hạng ở mùa này, qua đó tạm thời chiếm ngôi đầu bảng Ligue 1 với 36 điểm, hơn Lens 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Duy Luân

