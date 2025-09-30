Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Triều Tiên khẳng định không từ bỏ vũ khí hạt nhân

  • Thứ ba, 30/9/2025 11:41 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Tại Liên Hợp Quốc, lãnh đạo cao cấp Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng coi vũ khí hạt nhân là "tài sản thiêng liêng, tuyệt đối và không bao giờ từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào"

Phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong cũng khẳng định sự cởi mở của Triều Tiên trong việc hợp tác với các quốc gia "tôn trọng" và có cách tiếp cận "thân thiện" với Bình Nhưỡng.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của một quan chức cấp cao Triều Tiên tại Đại hội đồng kể từ năm 2018, khi Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho tham dự kỳ họp.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân, vốn đã được quy định trong luật pháp nhà nước, chính sách quốc gia và quyền chủ quyền cũng như quyền tồn tại của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lập trường này", ông nói.

Phát biểu được đại diện Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" Triều Tiên, mặc dù Chủ tịch Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng đối thoại có điều kiện với Mỹ.

Thứ trưởng Kim Son Gyong nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng đã quy định địa vị hạt nhân của mình bằng luật pháp.

"Để duy trì lâu dài trạng thái cân bằng này và đảm bảo hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Triều Tiên, chúng tôi đã quy định trong hiến pháp, rằng vũ khí hạt nhân là điều thiêng liêng và tuyệt đối, không bao giờ được phép động đến và can thiệp", ông nói.

"Việc áp đặt phi hạt nhân hóa lên CHDCND Triều Tiên đồng nghĩa với việc yêu cầu đất nước chúng tôi từ bỏ chủ quyền và quyền tồn tại, vi phạm Hiến pháp. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, từ bỏ quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp", Thứ trưởng Kim Son Gyong nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao này chỉ trích các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như các cuộc tập trận ba bên có sự tham gia của Nhật Bản.

"Liệu chúng ta có thể tìm thấy một nơi như bán đảo Triều Tiên, nơi quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và các lực lượng đồng minh tiến hành nhiều cuộc tập trận chiến tranh song phương và đa phương quanh năm, thậm chí còn tổ chức các cuộc tập trận chiến tranh thực tế mô phỏng sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào một quốc gia có chủ quyền bằng cách huy động lực lượng chiến đấu đa quốc gia hùng hậu và các khí tài chiến lược mới nhất hay không?" ông nói.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong vẫn để ngỏ cánh cửa hợp tác với các quốc gia.

"Bất kể khác biệt về lý tưởng và hệ thống, CHDCND Triều Tiên sẽ thúc đẩy trao đổi và hợp tác nhiều mặt với các quốc gia tôn trọng và có cách tiếp cận thân thiện với Triều Tiên", ông nói.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Seoul và Washington đều bày tỏ hy vọng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Có đồn đoán rằng Tổng thống Trump có thể tìm cách nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông đến Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 31/10 - 11/1.

Ông Kim Jong Un khẳng định sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngày 29/9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên có cuộc gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Văn phòng người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, hai bên đã thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên và các lĩnh vực cần tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Triều Tiên.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu thương mại Triều Tiên

Sáng 26/9, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo nhằm buộc một tàu thương mại của Triều Tiên rời khỏi khu vực mà Seoul coi là ranh giới biển.

14:28 26/9/2025

Ông Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên sở hữu 'vũ khí bí mật'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực quân sự, bao gồm việc sở hữu một loại "vũ khí bí mật" mới.

07:24 23/9/2025

Triều Tiên nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết không có lý do gì để Triều Tiên không đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời nói rằng ông có kỷ niệm tốt về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

09:22 22/9/2025

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Triều Tiên: 'Vũ khí hạt nhân là tài sản thiêng liêng không thể can thiệp"

https://tienphong.vn/dai-dien-trieu-tien-lan-dau-len-tieng-tai-lien-hop-quoc-sau-nhieu-nam-post1782489.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Triều Tiên họp Liên Hợp Quốc Triều Tiên Donald Trump Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Kim Jong Un chương trình hạt nhân bán đảo Triều Tiên

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

My siet H-1B, Trung Quoc mo cua don nhan tai hinh anh

Mỹ siết H-1B, Trung Quốc mở cửa đón nhân tài

25 phút trước 11:48 30/9/2025

0

Trong khi Mỹ tăng phí H-1B tới 100.000 USD, từ ngày 1/10, Trung Quốc sẽ tung visa K cho phép nhập cảnh và làm việc không cần bảo trợ, mở cửa mạnh mẽ để lôi kéo nhân tài quốc tế.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý