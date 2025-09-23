Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Kim Jong Un tuyên bố Triều Tiên sở hữu 'vũ khí bí mật'

  • Thứ ba, 23/9/2025 07:24 (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố nước này đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực quân sự, bao gồm việc sở hữu một loại "vũ khí bí mật" mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng các tướng lĩnh thị sát một đơn vị tên lửa. Ảnh: KCNA

QHãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, Triều Tiên đã sở hữu "vũ khí bí mật" mới và đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng.

Phát biểu tại Hội đồng Nhân dân Tối cao, ông Kim nhấn mạnh: "Đảng Lao động và nhà chúng ta đang đạt được sự phát triển liên tục và nhanh chóng trong việc củng cố khả năng phòng thủ... Chúng ta đã sở hữu những loại vũ khí bí mật mới. Những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực khoa học và nghiên cứu quốc phòng, sẽ góp phần lớn vào việc nâng cao mạnh mẽ năng lực tác chiến".

Ông Kim cũng đề cập đến việc đóng tàu khu trục mới là bước đi quan trọng đầu tiên trong việc xây dựng một cường quốc hàng hải. Việc tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược và cải tiến các loại vũ khí sản xuất hàng loạt cũng đang được triển khai.

Trong bài phát biểu tại Hội đồng Nhân dân Tối cao, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa.

Ông nhấn mạnh, chế tạo vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn để Triều Tiên bảo vệ an ninh trước các mối đe dọa nghiêm trọng từ Mỹ và Hàn Quốc.

Tuần trước, ông Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái (UAV), ông yêu cầu tăng cường uy lực của loại vũ khí này bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

https://tienphong.vn/chu-tich-kim-jong-un-tuyen-bo-trieu-tien-so-huu-vu-khi-bi-mat-post1780336.tpo

Quỳnh Như/Tiền Phong

