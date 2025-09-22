Triều Tiên nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết không có lý do gì để Triều Tiên không đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời nói rằng ông có kỷ niệm tốt về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Rakwon, tỉnh Nam Hamgyong. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/9 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra những phát biểu trên trong bài phát biểu tại cuộc họp quan trọng của Hội nghị Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội) Triều Tiên được tổ chức vào hai ngày 20 và 21/9.

Đây cũng là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra phát biểu như vậy sau khi Tổng thống Trump, trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng trước, đã mong muốn được gặp ông Kim Jong Un trong năm nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng có thể đàm phán với Mỹ nếu Washington không yêu cầu phi hạt nhân hóa như một điều kiện để đàm phán.

Ông cũng bác bỏ kế hoạch phi hạt nhân hóa 3 giai đoạn của Tổng thống Lee Jae Myung đối với Triều Tiên, cho rằng ý tưởng này chỉ là bản sao đề xuất của những người tiền nhiệm.

Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa 3 giai đoạn đối với Triều Tiên, bắt đầu từ việc đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn 2 là cắt giảm và bước cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân Triều Tiên.