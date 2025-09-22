Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triều Tiên nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

  • Thứ hai, 22/9/2025 09:22 (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết không có lý do gì để Triều Tiên không đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời nói rằng ông có kỷ niệm tốt về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Rakwon, tỉnh Nam Hamgyong. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/9 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra những phát biểu trên trong bài phát biểu tại cuộc họp quan trọng của Hội nghị Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội) Triều Tiên được tổ chức vào hai ngày 20 và 21/9.

Đây cũng là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra phát biểu như vậy sau khi Tổng thống Trump, trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng trước, đã mong muốn được gặp ông Kim Jong Un trong năm nay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng có thể đàm phán với Mỹ nếu Washington không yêu cầu phi hạt nhân hóa như một điều kiện để đàm phán.

Ông cũng bác bỏ kế hoạch phi hạt nhân hóa 3 giai đoạn của Tổng thống Lee Jae Myung đối với Triều Tiên, cho rằng ý tưởng này chỉ là bản sao đề xuất của những người tiền nhiệm.

Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết sẽ theo đuổi kế hoạch phi hạt nhân hóa 3 giai đoạn đối với Triều Tiên, bắt đầu từ việc đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn 2 là cắt giảm và bước cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/trieu-tien-neu-dieu-kien-dam-phan-voi-my-20250922073858513.htm

TTXVN

Triều Tiên Triều Tiên Donald Trump Hàn Quốc Mỹ Kim Jong Un Triều Tiên đàm phán Mỹ Kim Jong Un phi hạt nhân hóa điều kiện đàm phán chương trình hạt nhân đối thoại Triều Mỹ

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

