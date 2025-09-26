Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu thương mại Triều Tiên

  • Thứ sáu, 26/9/2025 14:28 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Sáng 26/9, quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo nhằm buộc một tàu thương mại của Triều Tiên rời khỏi khu vực mà Seoul coi là ranh giới biển.

Tàu khu trục Eulji Mundeok của Hải quân Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Taean. Ảnh tư liệu: Yonhap/ TTXVN

Sự việc xảy ra trên biển Hoàng Hải, nơi vốn nhạy cảm và thường xuyên là điểm nóng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Theo hãng tin TASS dẫn nguồn từ Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương gần đảo Baengnyeong, phía tây bắc Hàn Quốc.

Khi phát hiện tàu thương mại Triều Tiên vượt qua Đường giới hạn phía Bắc, lực lượng Hàn Quốc đã phát tín hiệu cảnh báo và tiến hành bắn cảnh cáo. Con tàu sau đó đã rút khỏi khu vực và không xảy ra va chạm trực tiếp nào.

Phía Hàn Quốc nhấn mạnh đây là hành động nhằm bảo đảm an ninh và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng tại vùng biển tranh chấp. Bình Nhưỡng hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức về vụ việc.

Đường giới hạn phía Bắc được Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu thiết lập sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Seoul coi đây là ranh giới biển hợp pháp, song Triều Tiên nhiều lần bác bỏ và yêu cầu vẽ lại đường phân định mới. Sự bất đồng này từng dẫn đến nhiều cuộc chạm trán quân sự, trong đó có các vụ đấu pháo và đụng độ hải quân gây thương vong vào các năm 1999, 2002 và 2010.

Các nhà phân tích cho rằng vụ việc sáng 26/9 một lần nữa cho thấy tính nhạy cảm cao độ của khu vực quanh Đường giới hạn phía Bắc. Bất kỳ sự cố nào, dù nhỏ, cũng có thể làm bùng phát căng thẳng nghiêm trọng. Trong bối cảnh quan hệ liên Triều hiện nay ở mức thấp, nguy cơ những tình huống tương tự tiếp tục xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Triều Tiên thời gian gần đây liên tục thử nghiệm vũ khí, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, đồng thời đẩy mạnh hoạt động quân sự gần biên giới. Trong khi đó, Hàn Quốc phối hợp với Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung, điều mà Bình Nhưỡng coi là hành động đe dọa.

Giới quan sát khu vực cảnh báo rằng, mặc dù sự cố lần này đã được kiểm soát, song nguy cơ tính toán sai lầm vẫn luôn hiện hữu. Việc khôi phục các kênh liên lạc quân sự giữa hai miền được xem là cần thiết để tránh những va chạm không mong muốn biến thành khủng hoảng lớn hơn.

Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Liên hợp quốc, nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc và Triều Tiên kiềm chế, đồng thời thúc đẩy đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho các tranh chấp trên biển. Tuy nhiên đến nay, triển vọng thiết lập một cơ chế ổn định vẫn còn chưa rõ ràng.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

