Trẻ nên bắt đầu ăn dặm như thế nào?

Khi trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm, nhiều phụ huynh bối rối về khẩu phần, thực đơn và cách chế biến, đặc biệt trong những ngày đầu tập ăn.

Bước vào tháng thứ 6, trẻ cần được bổ sung chất từ thực phẩm. Ảnh: Babyofmine.

Giai đoạn trẻ tròn 6 tháng tuổi, bắt đầu làm quen với ăn dặm, thường khiến nhiều phụ huynh lúng túng trong việc xác định khẩu phần và xây dựng thực đơn. Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Từ Anh, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), không có một công thức chung áp dụng cho tất cả trẻ, bởi mỗi bé có sở thích và khả năng tiêu hóa khác nhau.

Bác sĩ Từ Anh cho biết nguyên tắc quan trọng khi cho trẻ ăn dặm là bắt đầu từ loãng đến đặc, từ ít đến nhiều, đồng thời tập cho trẻ làm quen từng loại thực phẩm riêng biệt. Mỗi lần chỉ nên giới thiệu một món mới và theo dõi trong vài ngày trước khi chuyển sang món khác. Nếu trẻ không hợp tác hoặc không thích món ăn, phụ huynh không nên ép mà có thể tạm ngưng và thử lại sau.

Khi trẻ đã quen với nhiều loại thực phẩm, việc thay đổi món thường xuyên là cần thiết để tránh gây nhàm chán. Trong giai đoạn từ 6 đến 9 tháng tuổi, trẻ nên ăn 2 bữa/ngày, lượng ăn tùy theo nhu cầu của từng bé. Nếu ăn ít, cần bổ sung thêm sữa để đảm bảo đủ năng lượng. Sau 9 tháng tuổi, số bữa ăn có thể tăng lên 3 bữa/ngày.

Mỗi bữa ăn dặm cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất gồm tinh bột, đạm, chất béo và nhóm vitamin, chất xơ. Bên cạnh đó, trẻ nên được bổ sung trái cây mỗi ngày dưới dạng tán nhuyễn hoặc nước ép, đồng thời có thể sử dụng thêm sữa chua. Váng sữa và phô mai nên điều chỉnh tùy theo thể trạng của trẻ.

Theo khuyến nghị, sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng trong giai đoạn này. Nếu trẻ ăn 2 bữa/ngày, lượng sữa cần đạt khoảng 800 ml/ngày; nếu ăn 3 bữa, cần tối thiểu 600 ml/ngày.

Đối với trái cây, phụ huynh không cần nấu chín mà chỉ cần tán nhuyễn là có thể cho trẻ sử dụng. Rau xanh cũng có thể bổ sung đa dạng vào khẩu phần cháo khi trẻ đã quen ăn dặm.

Bác sĩ Từ Anh lưu ý trong giai đoạn dưới 2 tuổi, mục tiêu chính là giúp trẻ làm quen thực phẩm và đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, thay vì ép trẻ ăn nhiều, tránh tạo tâm lý sợ ăn về sau.