Trận thua đáng tự hào nhất World Cup 2026

Không thể tạo địa chấn trước Argentina, nhưng Cape Verde đã rời World Cup 2026 với tư thế của một hiện tượng đầy niềm tin và kiêu hãnh.

Sáng 4/7, tỷ số 2-3 sau 120 phút ở vòng 1/16 chỉ ghi nhận Argentina là đội đi tiếp, nhưng màn trình diễn trên sân Hard Rock lại khiến Cape Verde trở thành một trong những câu chuyện đẹp nhất World Cup 2026.

Argentina thắng trận đấu, nhưng Cape Verde đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Một thất bại khiến cả thế giới phải ngả mũ

Ít ai nghĩ một quốc gia chỉ hơn nửa triệu dân lại có thể đẩy nhà đương kim vô địch thế giới vào thế chống đỡ trong phần lớn hiệp hai và cả hiệp phụ.

Cape Verde không chỉ phòng ngự kiên cường. Họ khiến Argentina phải thay đổi cách chơi, buộc Lionel Messi và các đồng đội trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải.

Đội bóng của HLV Bubista xây dựng hệ thống 4-1-4-1 chặt chẽ, phủ kín khu trung tuyến bằng những tiền vệ giàu thể lực. Bộ ba Kevin Pina, Laros Duarte và Leroy Duarte liên tục cắt đứt đường kết nối với Messi, khiến Argentina phải đưa bóng ra biên hoặc chuyền dài nhiều hơn thường lệ.

Khi một hậu vệ bị vượt qua, ngay lập tức có người khác xuất hiện bọc lót. Hàng thủ với Diney Borges và Pico Lopes gần như không cho đối phương khoảng trống để khai thác.

Thống kê cầm bóng nghiêng về Argentina với 64%, nhưng cảm giác trên sân lại hoàn toàn khác. Mỗi lần Cape Verde giành được bóng, họ đều khiến khán giả tin rằng điều kỳ diệu có thể xảy ra.

Cảm xúc mà Cape Verde để lại World Cup 2026 còn lâu mới phai mờ. Ảnh: Reuters.

Hành trình kết thúc, một biểu tượng được khai sinh

Điều đáng khen nhất ở Cape Verde là họ không chọn cách sống sót bằng sự sợ hãi. Sau hiệp một, đội bóng châu Phi nhận ra Argentina không bất khả chiến bại. Họ bắt đầu giữ bóng nhiều hơn, triển khai tấn công bài bản và được đền đáp bằng bàn gỡ của Deroy Duarte.

Khi Argentina xuống sức, Cape Verde càng chơi tự tin. Họ đẩy cao đội hình, sử dụng hai trung phong, liên tục gây áp lực và rồi tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với bàn thắng đẹp mắt của Sidny Cabral. Không nhiều đội tuyển dám chơi sòng phẳng với Argentina ở thời điểm đó, càng hiếm đội làm được điều ấy trong lần đầu dự World Cup.

Rốt cuộc, Argentina chỉ có thể định đoạt trận đấu bằng các tình huống cố định. Đó cũng là lời khẳng định rõ nhất cho chất lượng của Cape Verde. Nếu khoảng cách giữa hai đội lớn như nhiều người nghĩ, trận đấu đã không cần đến hiệp phụ.

Thành tích của Cape Verde có thể dừng lại ở vòng 1/16, nhưng dấu ấn họ để lại sẽ còn lâu mới phai. Họ hòa Tây Ban Nha, cầm chân Uruguay, khiến Argentina phải căng mình đến phút cuối cùng và giới thiệu với thế giới những cái tên như Vozinha, Ryan Mendes hay Deroy Duarte.

World Cup luôn cần những đội bóng như vậy. Không phải ứng viên vô địch, không sở hữu dàn sao trăm triệu euro, nhưng đủ bản lĩnh để khiến những ông lớn phải tôn trọng. Cape Verde đã rời giải trong tiếc nuối, song họ ra về với điều quý giá hơn một tấm vé đi tiếp, đó là sự ngưỡng mộ của cả thế giới bóng đá.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.