Cột mốc ấn tượng của Scaloni cùng Argentina

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Lionel Scaloni gặt hái thành công cùng tuyển Argentina.
Dưới triều đại của huấn luyện viên Scaloni, "Albiceleste" trải qua 100 trận với thành tích cực kỳ ấn tượng, 73 trận thắng, 18 trận hòa và chỉ để thua 9 trận.
Sức mạnh của đại diện Nam Mỹ còn được thể hiện qua hiệu số bàn thắng bại áp đảo, ghi tới 209 bàn và chỉ để lọt lưới 52 lần. Những con số này cho thấy sự ổn định và cân bằng tuyệt đối mà Scaloni đã xây dựng cho đội bóng từ khi nhậm chức.
Sau khi đánh bại Cape Verde với tỷ số 3-2 tại vòng 32 đội, Argentina sẽ chạm trán Ai Cập vào ngày 7/7 tới. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Scaloni tiếp tục nâng cao thành tích cá nhân của mình.
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