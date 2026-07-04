Cột mốc ấn tượng của Scaloni cùng Argentina

Sau khi đánh bại Cape Verde, Lionel Scaloni chính thức cán mốc 73% tỷ lệ thắng, trở thành nhà cầm quân hiệu quả thứ hai trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Lionel Scaloni gặt hái thành công cùng tuyển Argentina.

Dưới triều đại của huấn luyện viên Scaloni, "Albiceleste" trải qua 100 trận với thành tích cực kỳ ấn tượng, 73 trận thắng, 18 trận hòa và chỉ để thua 9 trận.

Sức mạnh của đại diện Nam Mỹ còn được thể hiện qua hiệu số bàn thắng bại áp đảo, ghi tới 209 bàn và chỉ để lọt lưới 52 lần. Những con số này cho thấy sự ổn định và cân bằng tuyệt đối mà Scaloni đã xây dựng cho đội bóng từ khi nhậm chức.

Với thành tích kể trên, nhà cầm quân 48 tuổi vượt qua hàng loạt tên tuổi lẫy lừng của bóng đá thế giới để vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những huấn luyện viên có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử bóng đá quốc tế.

Hiện tại, Scaloni chỉ xếp sau huyền thoại Vicente del Bosque của Tây Ban Nha, người đang nắm giữ kỷ lục với tỷ lệ thắng 76%. Xếp sau ông trong danh sách này lần lượt là những cái tên vĩ đại như Mario Zagallo của Brazil (70%), Guillermo Stabile của Argentina (66%) và huấn luyện viên đương nhiệm của đội tuyển Pháp Didier Deschamps (65%).

Sau khi đánh bại Cape Verde với tỷ số 3-2 tại vòng 32 đội, Argentina sẽ chạm trán Ai Cập vào ngày 7/7 tới. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Scaloni tiếp tục nâng cao thành tích cá nhân của mình.

Messi nhẹ nhàng đáp trả Ronaldo Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.