Trận khai màn mùa giải của bóng đá Anh bị dời sang nước ngoài

  • Thứ ba, 24/3/2026 06:58 (GMT+7)
Siêu cúp Anh (Community Shield) 2026 sẽ không diễn ra tại Wembley như thông lệ, mà được chuyển sang xứ Wales do trùng lịch biểu diễn của ngôi sao nhạc pop The Weeknd.

Theo kế hoạch truyền thống, trận đấu mở màn mùa giải giữa nhà vô địch Premier League và đội đăng quang FA Cup luôn tổ chức tại sân vận động Wembley. Năm 2025, danh hiệu này thuộc về Crystal Palace sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước Liverpool.

Tuy nhiên, lịch diễn dày đặc của The Weeknd tại Wembley vào các ngày 14, 15, 16, 18 và 19/8 khiến sân vận động quốc gia Anh không thể phục vụ bóng đá. Trong bối cảnh trận Community Shield dự kiến diễn ra ngày 16/8, một tuần trước khi mùa giải Premier League khởi tranh, ban tổ chức buộc phải tìm phương án thay thế.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận trận đấu sẽ được tổ chức tại Principality. Đây là sân vận động quốc gia của Xứ Wales, có sức chứa gần 74.000 chỗ ngồi và từng nhiều lần đăng cai các sự kiện lớn.

FA cho biết việc điều chỉnh lịch thi đấu mùa 2026/27 khiến Premier League khởi tranh muộn hơn, vào cuối tuần ngày 22/8. Đồng thời, Wembley được sử dụng trong 2 ngày 15 và 16/8 cho các buổi hòa nhạc được lên kế hoạch từ trước. FA nhấn mạnh sân Principality là địa điểm trung lập lý tưởng, đồng thời sở hữu một trong những sức chứa lớn nhất Vương quốc Anh.

Thực tế, sân đấu tại Cardiff không xa lạ với các sự kiện của FA. Trong giai đoạn 2001-2006, khi Wembley được xây dựng lại, hàng loạt trận chung kết FA Cup, League Cup và Community Shield đều diễn ra tại đây.

Hiện Manchester United là đội giàu thành tích nhất lịch sử Community Shield với 21 lần đăng quang.

Premier League sa sút ở Champions League: Lời cảnh báo từ vòng 1/8 Sau lượt đi vòng 1/8 Champions League, các đại diện Premier League gây thất vọng khi không thể khẳng định ưu thế trước các đối thủ châu Âu, đặt ra câu hỏi lớn về sức mạnh thực sự của giải đấu được xem là hấp dẫn nhất thế giới.

MU sáng cửa chiêu mộ Davies

Bayern Munich cân nhắc bán Alphonso Davies vì chấn thương dai dẳng, mở ra cơ hội cho Manchester United trên thị trường chuyển nhượng.

3 giờ trước

MU nhận tin xấu từ Mbeumo và Sesko

Hai tiền đạo Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko cùng rút khỏi đội tuyển quốc gia vì chấn thương, khiến MU thêm lo ngại về lực lượng.

8 giờ trước

MU phải đáp ứng mức lương khổng lồ của Enrique

Nếu muốn Luis Enrique về làm việc, Manchester United có thể phải thực hiện một trong những thương vụ tốn kém bậc nhất tại Old Trafford.

12 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

Ky chuyen nhuong tham hoa cua MU hinh anh

Kỳ chuyển nhượng thảm họa của MU

1 giờ trước 07:04 24/3/2026

0

MU đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ kỳ chuyển nhượng thất bại dưới thời Erik ten Hag, khi tập đoàn INEOS nỗ lực dọn dẹp tàn dư để tái thiết đội bóng.

Kha nang Klopp den Real la bao nhieu? hinh anh

Khả năng Klopp đến Real là bao nhiêu?

1 giờ trước 07:03 24/3/2026

0

Jurgen Klopp xuất hiện và lên tiếng xác nhận khả năng tới Real Madrid, khẳng định chưa từng có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào và gọi các tin đồn là "vô nghĩa".

