Trận khai màn mùa giải của bóng đá Anh bị dời sang nước ngoài

Siêu cúp Anh (Community Shield) 2026 sẽ không diễn ra tại Wembley như thông lệ, mà được chuyển sang xứ Wales do trùng lịch biểu diễn của ngôi sao nhạc pop The Weeknd.

Theo kế hoạch truyền thống, trận đấu mở màn mùa giải giữa nhà vô địch Premier League và đội đăng quang FA Cup luôn tổ chức tại sân vận động Wembley. Năm 2025, danh hiệu này thuộc về Crystal Palace sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước Liverpool.

Tuy nhiên, lịch diễn dày đặc của The Weeknd tại Wembley vào các ngày 14, 15, 16, 18 và 19/8 khiến sân vận động quốc gia Anh không thể phục vụ bóng đá. Trong bối cảnh trận Community Shield dự kiến diễn ra ngày 16/8, một tuần trước khi mùa giải Premier League khởi tranh, ban tổ chức buộc phải tìm phương án thay thế.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận trận đấu sẽ được tổ chức tại Principality. Đây là sân vận động quốc gia của Xứ Wales, có sức chứa gần 74.000 chỗ ngồi và từng nhiều lần đăng cai các sự kiện lớn.

FA cho biết việc điều chỉnh lịch thi đấu mùa 2026/27 khiến Premier League khởi tranh muộn hơn, vào cuối tuần ngày 22/8. Đồng thời, Wembley được sử dụng trong 2 ngày 15 và 16/8 cho các buổi hòa nhạc được lên kế hoạch từ trước. FA nhấn mạnh sân Principality là địa điểm trung lập lý tưởng, đồng thời sở hữu một trong những sức chứa lớn nhất Vương quốc Anh.

Thực tế, sân đấu tại Cardiff không xa lạ với các sự kiện của FA. Trong giai đoạn 2001-2006, khi Wembley được xây dựng lại, hàng loạt trận chung kết FA Cup, League Cup và Community Shield đều diễn ra tại đây.

Hiện Manchester United là đội giàu thành tích nhất lịch sử Community Shield với 21 lần đăng quang.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD